Tracer l'évolution cinématographique du Père Noël – / Film

Jusqu'où pouvez-vous étirer une icône jusqu'à ce que les images se brisent? Quelle est l'essence même du Père Noël?

Normalement, dans cette colonne, nous regardions l'évolution d'un acteur pour voir comment son personnage a changé au fil du temps, mais c'est la saison pour examiner le métamorphe le plus joyeux. Le concept du Père Noël est un amalgame de mythologies qui se sont solidifiées aux États-Unis au moins cent ans avant l'invention du film. À bien des égards, le cinéma est à la fois obsédé et effrayé par la figure. Il apparaît occasionnellement dans les premiers jours du cinéma populaire, a vu des moments emblématiques surgir avec parcimonie à l'ère de la Seconde Guerre mondiale et n'est apparu que récemment plusieurs fois par an pour donner à plusieurs acteurs une chance de rire avec un bol plein de gelée et une cerise nez.

À cette époque, les films ont transformé le Père Noël d'un donateur bienveillant en un super-héros, un méchant d'horreur et le père célibataire d'à côté.

Le premier rôle: Père Noël (1898)

Deux ans avant l'invention de la tapette à mouches, le Père Noël est apparu dans un court-métrage britannique réalisé par George Albert Smith. C'est la version la plus simple de l'histoire moderne du Père Noël. Les enfants excités s'endorment. Le Père Noël saute par la cheminée. Les bas se remplissent et Saint Nick disparaît dans un tas de magie d'effets spéciaux. (Leur solution pour assombrir presque une pièce entière était également intelligente.)

Ouais, je ne sais pas non plus pourquoi il abat l'arbre avec lui.

Non seulement c'est un artefact fantastique; on dirait le Père Noël dans sa forme la plus pure. Sans fanfare, il entre dans une maison pour récompenser les bons garçons et filles avec des cadeaux placés dans leurs énormes chaussettes. Il suit proprement le modèle du poème de Clement Clarke Moore «A Visit From Saint Nicholas» («Twas the night before Christmas…») qui est à la base de la compréhension américaine du Père Noël depuis 1823.

La Persona: donateur bienveillant

Cinematic Santa est resté joyeux pendant des décennies. En 1947, son iconographie a été élargie par la popularité et le charme de Miracle sur la 34e rue. Le classique des Fêtes a inauguré un Père Noël profondément personnel avec lequel nous rions, craignons et apprenons au-delà du costume et de la barbe. Cela a également inculqué aux petits esprits la possibilité que le Père Noël que vous avez visité dans votre grand magasin local soit le Père Noël.

Sans ce film, nous n'aurions jamais vu l'explosion moderne des représentations du Père Noël ou les subversions et les modifications que nous avons vues apportées au personnage. Autant il fait écho à l'idéal du 19e siècle du Père Noël, il représente également la fin de l'ère où la figure centrale non religieuse de la période des fêtes pourrait rester un monolithe.

Pourtant, les humains réguliers imparfaits portant le costume du Père Noël et faisant de mauvaises choses existent depuis un siècle. Dans Les aventures du mauvais père Noël de 1914, un cambrioleur s'habille comme Saint Nick pour voler une maison. En 1951, Bob Hope a mis un tas d'escrocs en costume de Père Noël à chaque coin de la ville pour collecter de l'argent pour une charité bidon au premier dans The Lemon Drop Kid. Ce sont des cris loin du mal que le Père Noël finira par faire, mais ce n'est pas comme si ses bottes étaient totalement propres au début.

Le dernier rôle: veuf en deuil et Anna Kendrick

Il y a maintenant trois catégories distinctes dans lesquelles s'inscrit le Père Noël. L'ultra-traditionnel, le démon d'horreur et le conservateur avec une touche.

Dans les décennies qui ont suivi Miracle sur la 34e rue, le Père Noël est devenu un produit cinématographique brûlant, notamment de multiples remakes de Miracle, des aventures en stop motion dans les années 80 et l'assaut annuel du Père Noël que nous connaissons maintenant et qui a commencé avec The Santa Clause dans les années 90. Comme avec Miracle avant lui, le hit avec Tim Allen a réécrit la mythologie tout en conservant le noyau, l'essence empathique et la générosité de la figure (s'inscrivant fermement dans la troisième catégorie). Comme Spider-Man, le Père Noël pourrait être n'importe qui. Cela inclut le père divorcé salé qui tue accidentellement le Père Noël et le devient.

Comme beaucoup d'histoires modernes du Père Noël, il a été extrait de A Christmas Carol pour transformer un misanthrope grincheux en un joyeux fêtard à travers la puissance de la saison.

Après des flirt d'exploitation dans les années 70 et 80 où un tueur enfile un costume de Père Noël (ou devient fou après avoir vu quelqu'un dans un costume de Père Noël embrasser sa maman), les années 2000 ont offert une véritable explosion de films d'horreur qui ont complètement réécrit la mythologie, transformant le Père Noël en un figure démoniaque pour le sang. Santa’s Slay et le Dutch Saint refondent la figure aimable en tant que punisseur de mauvaises personnes. Le premier le déclare comme l'antéchrist qui aime noyer les gens dans du lait de poule, et le second le jette comme le fantôme d'un évêque disgracié qui retourne Freddy Kreuger pour assassiner des villages entiers.

Ensuite, il y a Rare Exports, qui cherche à revenir à un concept scandinave encore plus ancien du Père Noël qui est une énorme bête démoniaque à cornes qui dévore les mauvais enfants.

Les puristes pourraient prétendre que ce ne sont pas de véritables pères Noël, mais le contre-argument est que le livreur aux yeux brillants est une fabrication lissée d'un dangereux passé de conte de fées. Une Disneyfication dans le sens de ce qu'ils ont fait à La Petite Sirène. Même à son plus beau, il y a encore un air sinistre à propos de l'iconographie du Père Noël: espionner les enfants pendant une année, se faufiler dans les maisons, punition pour les vilains.

De plus, le Père Noël punit toujours presque uniquement les mauvaises personnes. Il a juste des méthodes de bonté extrêmes.

Il a également combattu les Martiens.

Cette année seulement voit deux nouveaux riffs sur le Père Noël.

L'un est le Klaus animé où le grand gars fait équipe avec un facteur paresseux pour livrer des jouets, trouver de la joie en créant de la joie tout en pleurant la perte de sa femme et l'espoir d'avoir des enfants.

L'autre est Noelle, où Anna Kendrick joue la fille du Père Noël qui monte une mission de sauvetage pour retrouver son frère Nick, l'héritier de l'entreprise familiale, pour se rendre compte qu'elle est le Claus compétent, passionné et motivé qui mérite le manteau. Cela compte à peine car il est livré comme résolution, mais une suite placerait certainement Kendrick en tant que père Noël féminin. (Et ce ne serait pas la première fois; le téléfilm Call Me Claus a également transformé Whoopi Goldberg en une femelle Père Noël.)

La Persona: presque tout ce que nous voulons

Nous commençons seulement à voir la pointe de l'iceberg quand il s'agit d'explorer ce personnage. Plus d'un siècle, le cinéma américain a contribué à renforcer et à démolir une image traditionnelle. Pourtant, il y a à peu près autant de représentations du Père Noël à l'écran qu'il y en a de Hamlet, même si le premier joue un rôle beaucoup plus important dans notre imagination collective.

Que ce soit en prouvant le sous-genre populaire ou en voyant simplement un point tournant dans la quantité de films représentant le Père Noël, les cinéastes et les studios sont enfin tout à fait à l'aise de faire plusieurs films par an sur le vieil elfe magique – qu'il laisse des cadeaux, apprenne à aimer à nouveau le vacances, ou tranchant à travers le visage d'un homme gourmand avec une étoile d'arbre de Noël.

À une époque où Megyn Kelly disait que le Père Noël est blanc et Daniel Kibblesmith a écrit un livre pour enfants où le Père Noël est noir, gay et marié, il s'avère que la malléabilité de l'ancienne icône gagne. Le public est plus que content de voir de nouveaux rebondissements sur l'histoire ancienne, surtout si cela signifie que le Père Noël peut ressembler à toutes les personnes que la figure livre à chaque année.

Indépendamment de la race, du sexe ou du nombre de tués, le personnage a conservé une certaine identité de base en matière de surveillance, de cadeaux et d'application morale. Sans les versions d'horreur (ou si vous pouvez voir la rétribution contre les méchants comme une chose intrinsèquement joyeuse), le Père Noël est toujours finalement généreux et joyeux. Le personnage est également mystique, opérant juste au-delà de la pensée humaine d'une manière profondément optimiste pour l'humanité.

Nous n’avons pas failli pousser l’icône à son point de rupture. Tous ces Pères Noël sont toujours reconnaissables au Père Noël. Ce qui laisse toujours la question de savoir comment le Père Noël peut devenir bizarre avant de ne pas voir le Père Noël du tout. À quoi ressembleront les Pères du futur? Et pouvons-nous enfin abandonner le costume rouge?

