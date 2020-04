Tracy Morgan partage son histoire de faire la fête avec Ol ‘Dirty Bastard

Tracy Morgan a revisité un souvenir de faire la fête autour de New York avec la défunte icône du clan Wu-Tang Ol ‘Dirty Bastard.



Le clan Wu-Tang n’a rien à faire avec, et si vous avez besoin de clarifications sur ce que cela signifie, apparemment, vous pouvez simplement demander à Tracy Morgan. Le comédien acclamé est “Wu pour la vie” et a récemment révélé à quel point il était proche d’une amitié avec les membres du super groupe emblématique du rap. Tracy a discuté avec Sway le matin par téléphone et au cours de la discussion, il a mentionné que lui et le défunt grand Ol ‘Dirty Bastard avaient l’habitude de faire la fête ensemble.

Evan Agostini / Personnel / .

“[ODB] viendrait me voir jouer et ensuite moi et lui monteraient dans la voiture, dans le toit ouvrant et deviendrais fou autour de New York “, a déclaré le comédien. Et puis une nuit, nous avons traîné jusqu’à quatre heures du matin. Nous sommes allés à Brooklyn. Nous sommes allés au berceau de ma mère et tout ça. Ensuite, nous avons roulé en ville et il y avait le studio. Et nous sommes allés en studio et j’ai vu un changement complet. C’est des affaires, mec. Je vois le changement complet. “

Tracy a expliqué que toute la nuit, ils buvaient et faisaient la fête dans la Grande Pomme, mais quand ils ont frappé le studio d’enregistrement à six heures du matin, “c’était les affaires”. L’acteur a ajouté qu’il n’était pas exactement sûr de la chanson sur laquelle Ol ‘Dirt Bastard travaillait, mais que “cela aurait pu être” Shimmy Shimmy Ya “”.

Découvrez ce que Tracy Morgan avait d’autre à dire sur la remise en forme, mais pas buff parce qu’il prétend que personne ne veut voir un comédien qui peut les battre.

.