Traditions de Pâques La reine Elizabeth II et la famille royale sont forcées de faire différemment cette année

Pour des millions de familles du monde entier, célébrer les vacances de Pâques cette année sera très différent et cela vaut également pour la famille la plus célèbre de Grande-Bretagne.

La pandémie de coronavirus a forcé de nombreuses personnes à célébrer loin de leurs proches et à renoncer à un certain nombre de traditions pendant la semaine sainte. La reine Elizabeth II et sa famille ont trouvé un moyen de continuer à exercer certaines fonctions cette année après l’annulation de plusieurs événements. Lisez la suite pour savoir comment le monarque et d’autres membres de la famille royale, y compris le prince Charles; Prince William; Catherine, duchesse de Cambridge; et leurs enfants célèbrent les traditions annuelles en cette période de distanciation sociale.

«Maundy money» livré par la poste

Les membres de la famille royale se réunissent généralement au château de Windsor pour célébrer Pâques ensemble, mais cette année, la reine et le prince Philip s’auto-isolent au château tandis que le reste de leur famille reste dans leurs résidences respectives. La reine a néanmoins trouvé un moyen d’observer l’une de ses traditions annuelles.

Chaque jeudi saint, la veille du vendredi saint, une cérémonie a lieu au cours de laquelle le monarque distribue des pièces spéciales appelées «argent saint» aux personnes qui ont fait un travail caritatif pour leurs églises et leurs communautés.

La tradition remonte à des siècles et la reine n’a manqué l’événement que trois fois pendant son règne. Parce que la cérémonie de cette année a dû être annulée, les 94 hommes et 94 femmes ont reçu leur monnaie par courrier avec une note manuscrite de la reine Elizabeth.

«C’est l’une de mes fonctions les plus gratifiantes en tant que souveraine d’observer cette cérémonie très importante à un moment aussi important du calendrier chrétien», a-t-elle écrit. «Je sais que vous, en tant que récipiendaire du cadeau Maundy de cette année, serez aussi profondément déçu que je ne le fais pas, tout en comprenant la décision nécessaire dans les circonstances actuelles. Cependant, cela ne signifie pas que votre précieuse contribution au sein de votre communauté passe inaperçue. »

Le prince Charles passe au numérique pour la lecture de Pâques

Le prince Charles a également trouvé un moyen de maintenir ses fonctions royales pendant les vacances.

Le futur roi, qui se remet après avoir été testé positif pour COVID-19, a enregistré une lecture de Pâques pour l’abbaye de Westminster depuis son domicile. L’abbaye, comme la plupart des lieux de culte dans le monde, est fermée, donc la lecture sera publiée via son flux de podcasts dimanche matin

La tradition des enfants du prince William et de Kate Middleton ne manquera pas

Quant au prince William et Kate, ils veillent à ce que leurs enfants profitent encore de certaines traditions de Pâques tout en restant à la maison.

Même si le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ne se rendront pas chez la grand-mère cette année pour une chasse aux œufs de Pâques, les Cambridge devraient toujours avoir une chasse aux œufs pour eux dans leur maison d’Anmer Hall.

Plus tôt cette semaine, William a déclaré que ses enfants auront également beaucoup de bonbons du lapin de Pâques.

“Il y aura beaucoup de chocolat ici, ne vous inquiétez pas!” il a dit à un groupe d’enfants et de membres du personnel d’une école du nord de l’Angleterre où les enfants des travailleurs essentiels fréquentent pendant la pandémie.

