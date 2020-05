Tragédies et exploitation des hommes et des femmes dans la série Netflix sur la Mecque du cinéma

▲ Holland Taylor s’entretient avec le directeur de la série dans les studios de cinéma d’Hollywood.Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Jeudi 30 avril 2020, p. a10

Les anges. Ryan Murphy est clairement fasciné par la machine de rêve hollywoodienne du 20e siècle qui était si habile à faire des étoiles et à briser le cœur de ceux qui ne correspondaient pas au moule. Parmi les victimes figurent Anna May Wong et Hattie McDaniel, de talentueuses actrices de couleur consignées pour jouer des rôles stéréotypés, et l’idole romantique Rock Hudson, qui a dû rester dans le placard.

Les histoires font partie d’Hollywood, une série de sept épisodes de Murphy qui devrait être diffusée demain sur Netflix, bien que le producteur d’American Horror Story 9-1-1 et Pose ait refusé d’en rester là.

La série modère des tragédies de la vie réelle, y compris l’exploitation sexuelle des hommes et des femmes ou un placage nostalgique de la sagesse populaire sur Hollywood.

Lettre d’amour

Le projet est devenu une sorte de lettre d’amour à Hollywood et une célébration du meilleur de cet endroit. Je pense que ses thèmes sont très modernes.

La question est personnelle à l’écrivain et producteur, dont les séries ont donné aux créateurs et personnages LGBT une place dans l’industrie et élargi la représentation des personnes de couleur. L’impact de Murphy contraste avec son expérience quand il était un jeune homme gay de l’Indiana essayant de réaliser ses rêves de scénariste.

▲ Patti LuPone joue l’épouse d’un cadre supérieur.Photo Ap

«Mon premier jour à Hollywood a eu lieu en 1998, alors je suis arrivé à la fin de‘ Tu ne peux pas être gay et sortir du placard. Vous ne pouvez pas avoir une femme noire dans un rôle romantique. » Je me souviens avoir eu peur de dire: «Je ne peux pas être moi-même parce que je ne pourrai jamais travailler.» »

Ce nuage oppressant n’a jamais quitté Hudson, joué par Jake Picking à Hollywood. Enfermé dans des versions idéalisées de la romance avec Doris Day et d’autres stars, il a accepté un mariage à l’écran pour éviter les rumeurs, ce qui aurait mis fin à sa carrière.

Jusqu’au jour de sa mort, il a vécu dans la peur d’être dénoncé et vilipendé pour son homosexualité. Malgré un certain succès dans sa carrière, il a été déchiré à l’intérieur, a déclaré Murphy.

Les préjugés ont également fortement affecté les personnes de couleur. McDaniel a été la première femme noire à remporter un Oscar pour sa participation en 1939, Autant en emporte le vent, en tant que Mammy, un rôle qui caractérisait les personnages serviles qu’elle jouait régulièrement.

Ce qui m’a attiré, c’est l’histoire du potentiel perdu. Rien ne me semble plus triste que cela, a déclaré Murphy. Les personnages fictifs recherchent une fin plus heureuse: l’épouse méprisée d’un cadre (Patti LuPone) ou d’un scénariste américano-asiatique (Darren Criss, également producteur de la série).

.