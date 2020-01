[Trailer] ‘Camp Cold Brook’ avec Danielle Harris et Exec produit par Joe Dante et le mois prochain

Nous avons enfin une date pour le film d’horreur surnaturel Camp Cold Brook, qui a été produit par Executive Joe Dante et réalisé par Andy Palmer (Le massacre de Funhouse).

Danielle Harris (Halloween 4 et 5, Rob Zombie’s Halloween, Hatchet II) et Chad Michael Murray (House of Wax) star dans le film, sortie dans certains cinémas et en VOD 14 Février.

Vous pouvez consulter la toute nouvelle bande-annonce officielle ci-dessous, via Scream Factory.

Dans le film, «Murray joue le rôle de producteur et d’animateur de télé-réalité, Jack Wilson, qui se retrouve dans une situation difficile lorsque son émission est sur le point d’être annulée. Dans un dernier effort pour obtenir des cotes d’écoute, lui et sa productrice Angela (Harris) choisissent de filmer leur prochain épisode au légendaire Camp Cold Brook, qui a été l’hôte d’un horrible incident où les jeunes campeurs se sont noyés dans un ruisseau voisin 20 ans depuis. Leur arrivée commence comme n’importe quel autre épisode… mais l’équipe de télévision constate qu’ils obtiennent plus que ce qu’ils ont négocié. »

Michael Eric Reid, Courtney Gains et Candice De Visser également star.