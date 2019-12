[Trailer] Carter Smith, le réalisateur de The Ruins, revient avec le film du Nouvel An Into the Dark: Midnight Kiss

Carter Smith, réalisateur du film d'horreur 2008 Les ruines, fait son retour dans le genre ce mois-ci avec le thème du Nouvel An Baiser de minuit, une partie de Hulu "Dans le noir" anthologie.

Dans le film, «Un groupe de meilleurs amis gays de longue date et leurs fruits résidentes se rendent dans une magnifique maison du désert pour célébrer le Nouvel An. L'une de leurs traditions annuelles est de jouer à «Midnight Kiss», un défi sexy mais finalement dangereux pour trouver quelqu'un de spécial pour vous aider à célébrer la nouvelle année. »

"Alors que les amitiés se tendent avec des secrets, de la jalousie et du ressentiment, le groupe fait face à un autre défi lorsqu'un tueur sadique veut entrer. Les relations sont mises à l'épreuve et les vérités sont révélées alors que la nuit se transforme en combat pour la survie."

Augustus Prew (The Morning Show), Scott Evans (Grace et Frankie), Ayden Mayeri (Veep), Lukas Gage (Euphorie), Chester Lockhart (Glamour), et Adam Faison (Tout va bien se passer) star in Baiser de minuit, première 27 décembre sur Hulu.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous, gracieuseté de Collider ce soir.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=aW_PU6i-itg (/ intégré)