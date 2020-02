[Trailer] Chris Rock et Samuel L. Jackson enquêtent sur de nouveaux meurtres dans ‘Spiral: From the Book of Saw’

Il fut un temps où nous savions à peu près à quoi s’attendre des films de la franchise Saw, avec huit films au total sortis par Lionsgate entre 2004 et 2017. Mais tout a changé quand il a été annoncé que Chris Rock(!) avait mis au point le concept du dernier opus de la franchise, un film dans lequel il était également tourné en tant que star et producteur exécutif.

Eh bien, l’attente de notre premier look est terminée aujourd’hui, car Lionsgate vient de lancer la bande-annonce officielle du réalisateur Darren Lynn Bousman«S Spirale: du livre de la scie!

Bousman, qui a réalisé Saw II, Saw III et Saw IV, revient à la franchise avec Spiral, qui met en vedette Chris Rock en tant que détective de police enquêtant sur une série de crimes macabres. La bande-annonce démarre avec le personnage de Rock, Detective Banks, appelé sur les lieux d’un meurtre horrible, et il a révélé que le tueur ciblait spécifiquement les flics. Le M.O du tueur semble laisser des spirales rouges sur les scènes de crime, ce qui semble être une référence au motif sur les joues du bras droit de Jigsaw, la marionnette effrayante connue sous le nom de Billy.

Samuel L. Jackson joue le père du personnage de Rock, et il apparaît également dans la bande-annonce. Quelques pièges sont taquinés, y compris un rappel à l’original qui a tout déclenché.

La bande-annonce, qui présente une version obsédante et ralentie du thème emblématique de la franchise, rappelle plus le Se7en de David Fincher que tout film Saw que nous avons vu auparavant, et c’est vraiment un compliment. Comment ce nouveau tueur se connecte-t-il aux événements précédents de la franchise? Et Jigsaw lui-même (Tobin Bell) fera-t-il une apparition dans le film?

Nous le saurons en mai prochain. En attendant, regardez le teaser ci-dessous.

Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans SPIRAL, le nouveau chapitre terrifiant du livre de SAW. Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Samuel L. Jackson), l’inspecteur détective Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) prendre en charge une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement le passé horrible de la ville. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.

Spiral a été écrit par Josh Stolberg et Pete Goldfinger, à partir d’une histoire de Chris Rock.

La franchise revient sur grand écran 15 mai 2020.