Le temps presse 17 juillet 2020.

Mémento, Chevalier noir et Début réalisateur Christopher NolanNouveau film Principe a été entourée de secret toute l'année, mais la bande-annonce nous donne aujourd'hui * une idée * de ce que nous pouvons en attendre.

Avec John David Washington et Robert Pattinson, le film a été décrit comme «une épopée d'action tournant autour de l'espionnage international, du voyage dans le temps et de l'évolution», et en effet tous ces éléments sont présents dans la première bande-annonce encore mystérieuse. On nous dit que le personnage de Washington s'est sacrifié pour protéger un secret, et l'intrigue le voit essayer d'empêcher quelque chose de pire que l'holocauste nucléaire. Qu'est-ce que "Tenet", demandez-vous? C’est un mot secret qui «ouvrira les bonnes portes… certaines des mauvaises aussi» dans sa mission.

Ce qui suit est une bizarrerie de science-fiction qui se plie dans le temps et BlacKkKlansman le personnage de l’acteur pour voir le monde d’une toute nouvelle manière. Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous.

Le casting comprend également Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, et Kenneth Branagh.

