[Trailer] La nouvelle série animée de Netflix “Ghost in the Shell: SAC_2045” sera lancée en avril

Netflix lance au début de 2020 une toute nouvelle série animée se déroulant dans l’univers Ghost in the Shell, par les réalisateurs d’Ultraman Shinji Aramaki et Kenji Kamiyama.

“Fantôme dans la coquille: SAC_2045“Sera diffusé dans le monde entier Avril 2020.

En 2045, le monde est entré dans une «guerre durable» systématique.

Embauchés comme unité mercenaire, les anciens membres de la section 9 de l’élite japonaise sont confrontés à l’apparition soudaine de “Post-Human”, un être doté d’une intelligence et de capacités physiques énormes.

Regardez la bande-annonce officielle ci-dessous.