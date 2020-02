[Trailer] La nouvelle vidéo ‘Remothered: Broken Porcelain’ explique l’origine de la série inspirée de la ‘Clock Tower’

Les développeurs Stormind Games et Darril Arts ont publié le premier d’une série de journaux de développement détaillant le développement du prochain Remothered: Broken Porcelain, une suite à Tour de l’horlogesuccès culte inspiré Remothered: Pères tourmentés.

La vidéo de six minutes montre un nouvel aperçu du jeu en action, ainsi qu’un aperçu de la naissance de la série.

L’auteur et créateur Chris Darril parle de la réception du premier jeu (que nous avons apprécié malgré certains problèmes) et de la façon dont cela s’est fait via une trilogie planifiée de romans qui ont cherché l’inspiration de l’horreur classique comme Psycho, Les oiseaux, et Bébé au romarin. Ce projet a fini par donner naissance à la série Remothered que nous voyons maintenant, dont Broken Porcelain est la deuxième entrée.

Il n’y a pas beaucoup de séquences du prochain jeu au-delà de quelques regards intrigants sur ce qu’il contiendra, ce qui, heureusement, est plus un style de film d’horreur européen et une substance de la tour de l’horloge. Il y a des améliorations promises sur les bords quelque peu rugueux trouvés dans le jeu original, y compris de meilleurs visuels, des cinématiques en temps réel et des mécanismes raffinés pour la furtivité. Darril cite également les influences d’horreur sur les personnages et les environnements du jeu, qui ne sont pas trop loin de ces plans de roman originaux.

Broken Porcelain continue l’histoire racontée dans Tormented Fathers. Il s’agit des histoires entrelacées de l’adolescente Jen, qui a été enrôlée pour servir de femme de chambre dans la sinistre auberge Ashmann, et de la fugitive Rosemary Reed, qui est toujours à la recherche de Celeste disparue, son enquête la conduisant à l’auberge susmentionnée. L’histoire voltigera entre flashbacks et aujourd’hui, alors que les mystères de l’Ashmann Inn se dévoileront.

Remothered: Broken Porcelain arrivera sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et Xbox One plus tard cette année.