[Trailer] La série de science-fiction d’Amazon “Tales from the Loop” vise à donner vie à l’impossible

“Un jour, dans des années, vous vous demanderez si cela s’est vraiment produit.”

L’été dernier, Amazon Studios a donné une commande directe de huit épisodes à «Contes de la boucle,“ un projet basé sur les “merveilleuses peintures” de l’artiste Simon Stålenhag.

La série, avec Rebecca Hall (Le cadeau), Paul Schneider («Channel Zero: Candle Cove») et Jonathan Pryce («Game of Thrones»), explore les aventures hallucinantes des personnes qui vivent au-dessus de la boucle, une machine conçue pour déverrouiller et explorer les mystères de l’univers – rendant possible des choses auparavant reléguées à la science-fiction.

De l’écrivain Nathaniel Halpern (Légion), directeur Mark Romanek, Matt Reeves’6th & Idaho, et la société suédoise de production et de gestion Indio, la coproduction avec Fox 21 Television Studio sera présentée en première mondiale sur Amazon Prime Video le 3 avril 2020.

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous.