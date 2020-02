[Trailer] Le nouveau documentaire «The Mothman Legacy» pourrait vous faire croire aux monstres

Small Town Monsters a publié la bande-annonce officielle du documentariste crypté Seth BreedloveNouveau document L’héritage de Mothman cette semaine. La bande-annonce troublante, que vous trouverez ci-dessous, “donne au public un aperçu de certains des paysages sombres et obsédants capturés autour de la Virginie-Occidentale, ainsi que des extraits sonores de témoins interrogés pour le nouveau film.”

En plus de la bande-annonce, une superbe affiche de l’artiste Christopher Shy (Mandy, Godzilla: King of the Monsters) a été déchaîné, et vous le trouverez également ci-dessous.

Le dernier chapitre de la trilogie Mothman de Breedlove et la suite directe de The Mothman of Point Pleasant, The Mothman Legacy racontera l’histoire de dizaines d’observations d’une légende populaire d’origine douteuse, qui continuerait à être vue dans toute la région aujourd’hui.

Avec une dizaine d’interviews de témoins oculaires, le film promet d’offrir quelques-unes des rencontres les plus intenses et les plus terrifiantes jamais enregistrées.

Beaucoup pensent que le Mothman est un phénomène des années 1960, un présage n’apparaissant qu’avant la tragédie, et disparaissant après une vague d’observations et l’effondrement du pont Silver qui a suivi en 1967. Mais que se passe-t-il s’il y en a plus? Et si les origines de ce présage remontent beaucoup plus loin et vont bien plus loin que quiconque ne le pensait? Et si… les observations ne se terminaient jamais?

Le Mothman Legacy est financé par une campagne de financement participatif via Kickstarter qui sera lancée le jeudi 6 février. Rendez-vous sur SmallTownMonsters.com pour en savoir plus.