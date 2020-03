Trailer manquant et assassiné d’Atlanta – / Film

Entre 1979 et 1981, 30 enfants et jeunes afro-américains ont disparu ou ont été assassinés dans tout Atlanta. Wayne Williams a finalement été reconnu coupable de deux des crimes, et l’hypothèse générale à l’époque – du moins selon les forces de l’ordre – était que Williams était coupable de tous les meurtres. Mais l’était-il? Ou l’affaire a-t-elle été classée trop rapidement? Les nouvelles docuseries HBO Atlanta disparus et assassinés: les enfants perdus plonge dans l’histoire.

Bande-annonce d’Atlanta disparue et assassinée

Atlanta, Missing and Murdered, prétend offrir «un regard inédit sur l’enlèvement et le meurtre d’au moins 30 enfants et jeunes afro-américains qui se sont produits sur une période de deux ans à Atlanta à la fin des années 70 et au début» Années 80, de la disparition initiale et de la découverte de deux adolescents assassinés et de la peur qui s’emparait de la ville, aux poursuites et à l’inculpation de Wayne Williams, 23 ans, originaire d’Atlanta, et à la précipitation pour clore officiellement l’affaire. Avec un accès sans précédent et un trésor de documents d’archives, cette série documentaire opportune met en lumière de nouvelles preuves à la réouverture des dossiers, offrant une puissante fenêtre sur l’un des chapitres les plus sombres de l’Amérique. »

La série «entend les familles des victimes et examine les documents originaux du procès et les documents judiciaires, soulevant de nouvelles questions pour une enquête plus approfondie, et examine de plus près les tensions raciales et les affrontements culturels qui ont amené Atlanta à un point d’ébullition et attrapé la nation un moment de transition. “

Les meurtres d’enfants d’Atlanta seront familiers à tous ceux qui regardent Mindhunter, car la deuxième saison de la série Netflix de David Fincher s’est fortement concentrée sur cette histoire, et s’est terminée avec Wayne Williams pris et jugé. La série a également brièvement abordé le fait qu’il y avait encore de nombreuses questions sans réponse, et comment Williams ‘n’a été reconnu coupable que de deux des meurtres.

Cependant, comme le rapporte Rolling Stone, l’année dernière “le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms et le chef de la police d’Atlanta Erika Shields ont annoncé qu’ils retesteraient les preuves de l’affaire de meurtre d’enfants, car l’ADN a progressé bien au-delà de ce qui était possible il y a 40 ans”.

Les docuseries en cinq parties sont diffusées sur HBO le 5 avril.

