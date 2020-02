[Trailer] Shudder Documentary Series explore les contes légendaires des “films maudits” en avril

Au fil des ans, de nombreux films d’horreur ont été accompagnés de prétendues «malédictions», les productions semblant être en proie à des forces surnaturelles. Nous parlons de films comme The Exorcist, The Omen et Poltergeist, et ces trois seront présentés aux côtés de The Twilight Zone: The Movie et The Crow dans les prochaines docuseries en 5 parties de Shudder “Films maudits. “

Du showrunner Jay Cheel, «Cursed Films» est une série documentaire qui explore les mythes et légendes derrière certaines des productions de films d’horreur maudits d’Hollywood.

«Cursed Films dévoilera les événements qui ont hanté ces productions grâce à des entretiens avec des experts, des témoins et des acteurs, des réalisateurs et des producteurs qui ont vécu les événements réels.»

“Ces films étaient-ils vraiment maudits, comme beaucoup le croient, ou simplement les victimes de la malchance et de circonstances bizarres?”

Entertainment Weekly nous présente la bande-annonce officielle aujourd’hui, ainsi que la nouvelle que “Cursed Films” sera présenté en premier avec l’épisode centré sur The Exorcist sur 2 avril 2020.

Poltergeist et The Omen seront ensuite présentés le 9 avril, suivi de l’épisode final couvrant à la fois The Twilight Zone: The Movie et The Crow le 16 avril.