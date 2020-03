[Trailer] «The Other Lamb» d’IFC Midnight est votre dernier rappel pour ne jamais rejoindre un culte

De Bad Dreams à Midsommar, les films d’horreur ont essayé à plusieurs reprises de s’assurer qu’aucun de nous ne rejoigne jamais des sectes effrayantes, et cette année, L’autre agneau est coupé de ce même tissu.

Pendant toute sa vie, le culte dans lequel elle est née a été toute cette adolescence Selah (Raffey Cassidy) a connu. Avec une bande de jeunes femmes pareillement cloîtrées, elle vit apparemment décollée dans le temps, coupée de la société moderne dans une commune forestière isolée présidée par un homme appelé Shepherd (Michiel Huisman), une figure de contrôle ressemblant à un messie avec un côté sombre effrayant.

Mais lorsque son monde insulaire est secoué par une série de visions cauchemardesques et de révélations troublantes, Selah commence à tout remettre en question sur son existence, y compris son allégeance au berger de plus en plus dangereux. Plongée dans des images de terreur primitive et onirique, cette fable provocatrice est une vision obsédante de l’éveil et de la révolte des adolescents.

IFC Midnight sortira The Other Lamb, le premier album en anglais de Małgorzata Szumowska (Body, Mug), en salles limitées et sur les plateformes VOD 3 avril 2020.

Catherine S. McMullen a écrit le script.

Découvrez la bande-annonce officielle et les affiches ci-dessous.