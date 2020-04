[Trailer] ‘Train to Busan Presents: Peninsula’ ressemble à l’un des films de zombies les plus fous depuis des années!

Yeon Sang-ho‘S Train to Busan est facilement l’un des meilleurs films de zombies jamais réalisés et maintenant la bande-annonce de sa suite semble décupler.

Well Go USA partage une bande-annonce “teaser” bourrée d’action et absolument folle pour Train pour Busan présente: péninsule, qui cherche en fait à promouvoir le sous-genre zombie de plusieurs manières. Le film semble être une ode à Land of the Dead et Mad Max de George A. Romero, offrant un chaos non-mort de morts-vivants mélangé à des images choquantes. C’est peut-être devenu le film d’horreur le plus attendu de cette année.

Nous avons également le premier synopsis officiel, qui se lit comme suit:

“Quatre ans après la décimation totale de la Corée du Sud dans Train to Busan, Jung-seok (Gang Dong-won), un soldat qui avait auparavant échappé à la friche malade, revit l’horreur lorsqu’il est affecté à une opération secrète avec deux objectifs simples: récupérer et survivre. Lorsque son équipe tombe sur des survivants de manière inattendue, leur vie dépendra du fait que le meilleur – ou le pire – de la nature humaine prévaut dans les pires circonstances. »

Actrice Lee Jung-hyun joue l’un des survivants, aux côtés d’une enfant actrice Lee Re – dont Yeon a déclaré à ScreenDaily qu’il pensait qu’il deviendrait “plus [popular] que Ma Dong-seok [aka Don Lee] en train à Busan ”.

Surveillez les nouvelles de sortie au fur et à mesure.

A LIRE AUSSI: Gare de Séoul: revisiter la préquelle sous le radar pour s’entraîner à Busan