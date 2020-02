[Trailer] ‘Troll 2’ Star George Hardy Guest Stars dans le film à venir ‘Trolls World’

Dans la veine du «meilleur pire film», Troll 2 arrive le prochain film d’horreur Trolls World, et nos amis de la rue Morgue partagent les détails et la bande-annonce officielle avec nous cette semaine.

Eric Dean Hordes a réalisé Trolls World, qui a le synopsis suivant:

«Rempli d’effets spéciaux et multidimensionnels, TROLLS WORLD suit un troll maléfique qui est accidentellement ramené à la vie et est prêt à se venger de ses 700 ans de souffrance. Il possède le corps d’une jeune femme et songe à libérer une armée de trolls pour conquérir le monde. »

Le casting comprend Helmut Krauss, Katy Karrenbauer, Jirí Lábus, Désirée Nick, Cecilia Pillado, Nadir Sisman et Billie Zöckler, avec une apparence spéciale de George Hardy.

Rendez-vous rue Morgue pour découvrir les affiches du film!