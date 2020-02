[Trailer] “True Terror avec Robert Englund” de Travel Channel ressemble à des “mystères non résolus” pour les fans d’horreur

“Rejoignez-moi pour un voyage dans les ténèbres de l’histoire de notre nation.”

La légende de l’horreur Robert Englund enfile son Robert Stack pour Travel Channel«La prochaine série»La vraie terreur avec Robert Englund», Et nos amis d’EW ont marqué la bande-annonce aujourd’hui.

Englund racontera une trilogie de contes dans chaque épisode de la série, chaque histoire étant animée par des reconstitutions mettant en vedette toutes sortes de monstres et d’esprits surnaturels.

Début de la série en six parties Mercredi 18 mars à 22h HNE.

Préparez-vous pour la première de la série #TrueTerror avec Robert Englund le mercredi 18 mars à 10 | 9c.

Cachés dans les ténèbres de l’histoire de notre nation, les contes sont si terrifiants qu’ils doivent être vrais. Maintenant, l’acteur vétéran et légendaire icône du film d’horreur Robert Englund (Freddy Krueger de la franchise A Nightmare on Elm Street) parcourt les reportages d’antan pour apporter aux téléspectateurs des contes tordus tirés directement des gros titres de “True Terror with Robert Englund”.

Dans chaque épisode, Englund utilise ses tons sinistres et son charisme effrayant pour tisser magistralement une trilogie de contes vertigineux, guidée par des comptes rendus de journaux et composée de commentaires d’historiens et d’experts qui prouvent que la vérité est toujours plus étrange que la fiction.

Des monstres volants aux créatures dans la nuit, aux possessions maléfiques et aux hantises, ces contes tordus laisseront les téléspectateurs souhaitant que les histoires n’étaient vraiment que dans leurs rêves.

L’épisode de première, «Relations tordues», diffusé le mercredi 18 mars à 22 h ET / PT, commence par un commerçant de Caroline du Nord qui est tourmenté par un compte à rebours prophétique de son destin. At-il voulu son propre destin, ou y avait-il un pouvoir plus élevé en jeu? Ensuite, un adolescent de la Nouvelle-Orléans se retrouve littéralement coincé dans un cauchemar éveillé, incapable de se sauver de son horrible destin. Enfin, un poste de police d’Atlanta devient un champ de bataille pour un tueur… et un esprit vengeur.

D’autres histoires cette saison incluent: une merveille mécanique qui tourmente son propriétaire; un tueur en série ténébreux connu sous le nom de «The Axeman» écrit une lettre qui déclenche la panique; un fermier lutte contre une malédiction diabolique; un entrepreneur de pompes funèbres souille les morts – puis fait face à leur colère; un futur président entre dans la tanière d’une bête sauvage; une famille est traquée par une créature mythique; et bien d’autres histoires obsédantes que vous devez voir pour y croire.