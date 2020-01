[Trailer] Une mort violente et de terribles révélations tourmentent Nicole Kidman dans le thriller de HBO “The Undoing”

Provenant de l’Academy Award et du réalisateur primé aux Emmy Awards de «The Night Manager» et In a Better World, et du créateur primé aux Emmy Awards de «Big Little Lies», vient HBO«Nouvelle série limitée»L’annulation“, Qui met en vedette Nicole Kidman et a maintenant un teaser officiel.

Regardez des vies parfaites se dérouler dans la bande-annonce ci-dessous.

Première cette venue Mai, la série met en vedette Kidman et Hugh Grant comme Grace et Jonathan Fraser, qui vivent la seule vie qu’ils aient jamais voulue pour eux-mêmes.

Pendant la nuit, un gouffre s’ouvre dans leur vie: une mort violente et une chaîne de terribles révélations. Laissée à la suite d’une catastrophe généralisée et très publique et horrifiée par la manière dont elle n’a pas tenu compte de ses propres conseils, Grace doit démanteler une vie et en créer une autre pour son enfant (Noah Jupe) et sa famille.

Donald Sutherland et Edgar Ramirez également star.

“The Undoing” est réalisé par Susanne Bier; créé et écrit pour la télévision par David E. Kelley, qui sert également de showrunner; exécutif produit par Susanne Bier, David E. Kelley, Nicole Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea, Stephen Garrett et Celia Costas; basé sur le roman “Vous devriez avoir connu”, par Jean Hanff Korelitz