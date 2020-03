Traitement complet! Découvrez tous les bienfaits de l’eucalyptus pour les cheveux

Les feuilles d’eucalyptus sont l’un des meilleurs expectorants que vous puissiez trouver dans la nature

13 mars 20206: 39 h

La plupart des gens connaissent les avantages de l’eucalyptus en médecine naturelle, comme remède à la maison pour décongestionner, mais très peu connaissent les avantages que cette plante offre pour les cheveux et la peau.

Cette plante est utilisée depuis l’Antiquité pour ses propriétés cicatrisantes, car elle est un excellent anti-inflammatoire naturel et contient des substances antimicrobiennes, elle est également hypoglycémique, ce qui signifie qu’elle favorise une baisse de la glycémie.

Avantages de l’eucalyptus pour les cheveux: Cuir chevelu sain; En raison de sa teneur élevée en propriétés antifongiques, l’eucalyptus favorise la santé du cuir chevelu, car il empêche la présence de champignons.

Cheveux brillants: En utilisant de l’huile d’eucalyptus une heure avant de vous laver les cheveux, cela vous donnera une apparence plus lumineuse et plus saine, il vous suffit de vous assurer de ne pas laisser de résidus d’huile sur vos cheveux.

Favorise la croissance des cheveux: L’huile d’eucalyptus stimule les follicules, pour cela vous ne devez masser vos cheveux qu’avec une petite quantité d’huile régulièrement.

Empêche les poux: En mélangeant 3 ml d’huile d’eucalyptus avec 30 ml de notre shampooing régulier, nous obtenons un mélange puissant pour éliminer les poux, il suffit de le laisser sur les cheveux pendant 10 minutes puis de rincer abondamment à l’eau.

