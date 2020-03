Traitement du SSPT et de la santé mentale dans «Shutter Island» de Martin Scorsese [Unveiling The Mind]

Je suis très fier de vous souhaiter la bienvenue à notre première tranche de Dévoiler l’esprit. Cette nouvelle chronique bimestrielle mettra l’accent sur la critique d’œuvres impliquant des représentations de la maladie mentale. En tant que personne vivant avec une maladie mentale, l’art a été un moyen profond pour moi de mieux me comprendre et de trouver la paix intérieure.

Par Dévoiler l’esprit, c’est mon espoir de souligner l’incroyable pouvoir que l’art doit éclairer et même guérir. Une chose que je veux clarifier pour cet article et pour tous les articles qui suivent, c’est que chaque lecture de ces travaux est basée sur mon propre point de vue. Je comprends et je respecte que le parcours de chacun soit différent. Je veux apporter le meilleur soin possible aux différents sujets à venir, et je veux être clair que ces analyses sont de ma propre opinion, recherche et expérience (potentielle).

Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans notre premier titre.

Depuis le mois dernier, Martin Scorsese’S Shutter Island a eu 10 ans. Le film suit Teddy Daniels (Leonard DiCaprio), une cour martiale à qui il est demandé d’enquêter sur la disparition d’une femme nommée Rachel de l’hôpital Ashecliffe (un établissement psychiatrique pour les aliénés criminels). Mais Teddy n’est pas seulement à Ashecliffe pour chercher Rachel. Au début du film, le spectateur apprend que la femme de Teddy (joué par Michelle Williams) a été tué dans un incendie par un Andrew Laeddis (qui pourrait être à Ashecliffe). Teddy passe plus de temps à l’institution avec son partenaire Chuck Aule (Mark Ruffalo), il vient de découvrir qu’il peut y avoir plus à Ashecliffe qu’il n’y paraît. En découvrant une conspiration gouvernementale pouvant impliquer un contrôle mental, il tente de vaincre Ashecliffe.

Mais tout n’est pas ce qu’il semble.

À la fin du film, on arrive à découvrir que Teddy n’est plus une cour martiale, mais qu’il est patient de l’institution depuis deux ans. Il s’agit en fait d’Andrew Laeddis. Au fil des heures, compte tenu de la consommation d’alcool d’Andrew et de son absence dans la famille, sa femme est devenue dépressive maniaque, folle et suicidaire, décidant un jour de noyer leurs enfants. Il a également révélé que l’incendie avait été déclenché par elle dans le but d’incendier délibérément leur immeuble. Quand Andrew a appris qu’elle noyait les enfants, il est tombé en panne et l’a tuée. Afin de faire face à ces événements, il a créé une illusion où il est un héros abattant une mauvaise conspiration. Sur une note supplémentaire, la lumière clignote et les migraines qu’Andrew a ressenties sont en fait des symptômes de sevrage de lui étant hors de ses médicaments.

Les événements auxquels le spectateur a assisté tout au long du film font tous partie d’une illusion mise en place par Ashecliffe, agissant comme un moyen de jeu de rôle grandiose. Le plan a été élaboré par le directeur d’Ashecliffe, le Dr John Cawley (Ben Kingsley) et le Dr Lester Sheehan (que nous venons découvrir est la véritable identité du partenaire d’Andrew). Leur espoir était qu’à travers le jeu de rôle, Andrew serait enfin en mesure d’accepter la réalité.

Pour plus de clarté, je ferai référence au personnage de DiCaprio en tant qu’Andrew.

La façon dont Shutter Island guide le spectateur à travers son récit permet une plongée fascinante dans le mystère psychologique. Dès le début, Andrew montre des signes d’être un narrateur peu fiable. En revoyant le film, il est fascinant de voir comment les séquences de rêve font allusion à la vérité de son passé, sans pour autant révéler le contexte complet. Le spectateur en vient à comprendre comment la petite fille qui apparaît dans ses rêves (sa fille) représente la culpabilité qu’il a de ne pas pouvoir sauver sa famille. De ses rêves surréalistes aux visions de sa femme décédée, l’esprit d’Andrew sert à confondre le spectateur.

Andrew est victime du SSPT et présente des symptômes de trouble délirant. Sa perception déformée de la réalité provient de son incapacité à accepter ses actions; son esprit s’efforce d’éviter l’horreur de ce qui s’est passé et de ce qu’il a fait. Le plan de jeu de rôle intrigue dans la façon dont il s’efforce d’émuler des aspects du passé d’Andrew, comme un moyen pour lui de les revivre dans un sens. Un exemple étant la façon dont Rachel a noyé ses enfants, tout comme la femme d’Andrew a noyé leurs enfants. Le jeu de rôle et la thérapie d’exposition peuvent être utiles pour aider les personnes atteintes de certains troubles, leur permettant de traiter leur traumatisme. Mais de toute évidence, des formes extrêmes de jeu de rôle ne sont peut-être pas le meilleur moyen d’aider les personnes qui souffrent de SSPT.

Sur le plan narratif et thématique, cependant, il est intéressant de voir comment le plan se sent aligné avec certaines croyances sur le traitement des maladies mentales évoquées dans le film. Cela peut être mieux compris à travers l’objectif du Dr Cawley et dans la façon dont il traite les patients. Très tôt, il montre clairement à Andrew comment il est contre la méthode de traitement «à l’ancienne» – enfermer les gens. Il explique comment aujourd’hui, le dernier recours (comme les pilules et l’isolement) devient la première réponse. Cawley croit que si vous traitez une personne avec respect, essayez de la comprendre, alors vous pourrez peut-être la joindre. Dans cet esprit, nous pouvons reconnaître comment son plan et celui de Sheehan est structuré pour aider Andrew à traiter son traumatisme. Comment cela dépend de tout le monde travaillant ensemble pour aider quelqu’un en difficulté.

Outre Andrew, il y a quelques autres patients qui ont un temps d’écran limité. Parmi ces personnages, il y en a un qui constitue une composante particulièrement intéressante du film – Mme Kearns.

En parlant à Mme Kearns, Andrew fait un commentaire sur la façon dont elle semble «normale»; comparé à un autre patient à qui il a parlé, Kearns est plus doux en présence. Elle lui dit qu’elle est enfermée pour avoir tué son mari – cependant, elle était justifiée de le tuer, étant donné qu’il la battait et la trompait continuellement. Bien qu’elle soit un personnage intéressant pour Andrew, elle représente également un point de vue important pour le spectateur. Voici un personnage dont la mentalité est déformée, mais qui est également capable de prendre la responsabilité de leurs actions. Elle contraste avec Andrew, ce dernier qui ne peut accepter ce qu’il a fait. Il est important de souligner l’accent mis sur le niveau de cohérence de Mme Kearns. Pendant de nombreuses années, nous avons eu des représentations dans des films où les personnes atteintes de maladie mentale ont tendance à être associées comme violentes; et oui, alors que Shutter Island se déroule dans une institution pour les aliénés criminels, cela aide à inclure un personnage qui est conscient de lui-même et contrôle ses actions.

En parlant d’une institution pour les aliénés criminels, un tel cadre pourrait potentiellement se retrouver avec une pléthore de tropes. Mais heureusement, le décor et ses personnages fonctionnent tous pour le film. Andrew rencontre quelques personnages excentriques (deux agressifs). Contrairement aux films du passé, Shutter Island ne dégage pas une ambiance de “Oh regarde comme ces gens sont fous!” Quand Andrew exprime de telles notions, Cawley fournit son contrepoint (concernant la façon dont ces patients ont besoin d’aide).

En dehors des personnalités des personnages, certaines images sont censées dégager un sentiment effrayant. Mais ces moments se sentent un peu au nez, presque comme s’ils jouaient exprès avec des tropes. En bref, rien sur Shutter Island ne semble exploiteur. Le mélodrame qui est présent ne devient jamais trop ringard, et au lieu de cela, augmente la détresse émotionnelle qu’Andrew traverse.

Je crois que Shutter Island est une vision positive de la représentation des maladies mentales. La représentation d’Andrew par DiCaprio est un récit déchirant de récupération et d’acceptation. Et bien que le film comprenne des éléments de rêve surréalistes, la représentation et la douleur du SSPT d’Andrew sont sincères.

Shutter Island vise à encourager la sympathie du spectateur; ne pas être d’accord avec ce qu’Andrew a fait, mais comprendre d’où vient sa logique. Le film fait un effort unique pour fournir un conte sur un groupe de personnes essayant de sauver une personne – pour la guider à travers la guérison. Il y a des moments où il sent que Shutter Island peut plonger dans certaines zones grises de la représentation, mais ensuite il revient en arrière (comme pour jouer avec les genres thriller et noir dont il s’inspire). En fin de compte, Shutter Island est une histoire fascinante sur l’importance de reconnaître la maladie mentale et de faire un effort pour aider ceux qui sont en difficulté.

Merci à tous d’avoir pris le temps de lire notre première tranche de Dévoiler l’esprit. J’ai hâte de vous apporter de nouveaux articles tous les deux mois. En explorant les différentes représentations de la maladie mentale (bonnes et mauvaises), j’espère que ces articles pourront aider les gens qui recherchent une meilleure compréhension de la maladie mentale (que ce soit pour eux-mêmes ou pour un être cher).

Je vous verrai en mai avec le prochain versement.