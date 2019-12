Transformers de la mini-série de bandes dessinées en quatre numéros vs The Terminator 'l'année prochaine!

Les bandes dessinées ont depuis longtemps mélangé des propriétés d'une manière que Hollywood ne permettrait jamais, et plus tard, la Transformateurs et Terminator les franchises vont entrer en collision sur la page!

THR rapporte aujourd'hui que la mini-série de mashup à quatre numéros Transformers vs The Terminator se dirige vers le printemps prochain avec la permission d'IDW Publishing et de Dark Horse Comics.

L'événement de minisérie, écrit par David Mariotte, John Barber & Tom Waltz et mettant en vedette des œuvres d'Alex Milne, est décrit comme suit:

"Un crossover épique qui revisite les concepts d'invasion extraterrestre et de résistants qui voyagent dans le temps … mais les tord de manière inattendue."

Découvrez quelques illustrations ci-dessous et apprenez-en plus sur THR. Attendez-vous au numéro 1 de Mars 2020.