‘Transformers: War for Cybertron Trilogy’: Date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

Netflix poursuit son ascension sur le marché des anime avec l’acquisition de la prochaine série d’anime de transformateurs, Transformers: War for Cybertron. La nouvelle série animée très excitante sur la franchise de jouets classique Hasbro arrivera plus tard cette année, et nous garderons une trace de tout ce que vous devez savoir sur Transformers: War for Cybertron, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la sortie de Netflix Date.

Transformers: War for Cybertron est une prochaine série animée Netflix Original basée sur la populaire franchise de jouets Hasbro, Transformers. La série reconnue comme une trilogie sera divisée en trois chapitres distincts, Siege, Earthrise et titre non confirmé pour le chapitre trois. La production de la série est le très acclamé Rooster Teeth, tandis que l’animation sera gérée par Polygon Pictures.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Transformers: War for Cybertron?

Netflix n’a pas encore confirmé la date de sortie de Transformers: War for Cybertron, mais nous comprenons que la première partie tombera dans le courant de 2020.

Transformers: War for Cybertron sera-t-il disponible en streaming dans ma région?

Les abonnés n’auront pas à s’inquiéter car la nouvelle série Transformer sera diffusée en tant qu’original Netflix dans le monde entier. Cela signifie que la série sera disponible en streaming sur Netflix, peu importe où vous êtes dans le monde.

Quelle est l’intrigue de Transformers: War for Cybertron?

Netflix a fourni le synopsis de Transformers: War for Cybertron:

TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY: SIEGE commence dans les dernières heures de la guerre civile dévastatrice entre les Autobots et les Decepticons. La guerre qui a déchiré leur planète d’origine, Cybertron, est à un tournant. Deux dirigeants, Optimus Prime et Megatron, veulent tous deux sauver leur monde et unifier leur peuple, mais uniquement selon leurs propres conditions. Pour tenter de mettre fin au conflit, Megatron est obligé d’envisager d’utiliser l’Allspark, la source de toute vie et de tout pouvoir sur Cybertron, pour «reformater» les Autobots, et ainsi «unifier» Cybertron. En infériorité numérique, dépassés et sous SIEGE, les Autobots fatigués par la bataille orchestrent une série désespérée de contre-attaques sur une mission qui, si tout se passe bien, se terminera par un choix impensable: tuer leur planète pour la sauver.

Qui sont les acteurs de Transformers: War for Cybertron?

Les acteurs suivants présenteront les Autobots:

Les acteurs suivants ont été confirmés pour exprimer les Decepticons:

Combien d’épisodes la première saison aura-t-elle disponibles?

Selon IMDb, la première saison «Siege» a été répertoriée pour six épisodes.

Chaque épisode aura une durée de 22 minutes.

Quel studio produit Transformers: War for Cybertron?

Rooster Tooth est producteur intérimaire de la série, tandis que l’animation a été laissée à Polygon Pictures.

Fondée en 2003, Rooster Teeth est célèbre pour sa longue série Web Red vs. Blue, ses nombreuses vidéos Let’s Play sur YouTube et la série animée incroyablement populaire RWBY. Rien que sur YouTube, Rooster Teeth a amassé plus de 5,8 milliards de vues et compte près de 10 millions d’abonnés.

Les abonnés de Netflix seront familiers avec Polygon Pictures, car le studio d’animation a été à l’origine du développement des précédents anime originaux. Ajin: Demi-Human, Levius, Knights of Sidonia et la trilogie Godzilla ont tous été animés par Polygon Pictures.

