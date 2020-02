Transparence et minijupe: l’ex-femme de Luis Fonsi n’arrête pas de soupirer

Adamari nous laisse de plus en plus impressionnés par son bon goût pour les vêtements et sa perte de poids, il a l’air sensationnel!

5 février 20208 h 50

Adamari López C’est une figure qui donne de plus en plus à parler … et c’est cette actrice et présentatrice qui à l’époque a acquis une grande renommée pour se marier Luis Fonsi, surmonte actuellement avec succès de nombreuses batailles de sa vie personnelle.

Après avoir combattu le cancer et guéri émotionnellement d’une séparation très controversée, l’actrice qui a joué dans le feuilleton “Friends and Rivals” fait preuve d’un renouveau personnel tel que “The Black Swan”.

Maintenant qu’il joue dans un programme de perte de poids, Adamari est vu portant des vêtements que nous n’avions pas vus auparavant et qui sont spectaculaires. Comment la jupe noire est-elle combinée avec un chemisier translucide et élégant?

Décidément, le bon goût de cette femme se démarque et ne la fait jamais passer inaperçue, surtout pour la sécurité et la joie qu’elle projette maintenant.

Sur les réseaux sociaux Adamari Il est également devenu une célébrité. Actuellement, son programme de perte de poids gagne en popularité et de nombreux fans ont exprimé leur désir de le mettre en pratique.

.