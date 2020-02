Trav et Lil Durk s’associent pour «Real Ni ** a Party»

Bienvenue à la fête.

Le rappeur du Queens Trav se prépare pour son nouveau projet avec son dernier single “Real Ni ** a Party” avec Lil Durk.

Dans la vidéo dirigée par No Future, Trav représente le réel et appelle les contrefaçons, tandis que Durk apporte son chic de Chicago. “C’est une vraie fête ** / Ain’t no fuck ni ** comme invité”, rappent-ils en montrant leur goutte à goutte.

Trav, qui est dirigé par l’équipe de The Weeknd, devrait quitter son premier album, Nothing Happens Overnight, le 28 février via son label Money Bag Boyz et EMPIRE. Son projet 2017 QRAK a accumulé plus de 2 millions de flux et a engendré des collaborations avec Meek Mill, Tory Lanez et Belly. L’année dernière, il a abandonné «Called It», une collaboration avec Nav.

