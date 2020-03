Travail à domicile Conseils du / du personnel du film – / Film

Avec une grande partie du monde sous verrouillage sans précédent pour ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), beaucoup de gens se retrouvent à travailler à domicile pour la toute première fois. Cela peut très bien vous inclure, fidèle / lecteur de film. Vous pouvez trouver cela étrange. Vous pouvez trouver cela inconfortable. Vous pourriez vous retrouver démotivé, fatigué et anxieux. Honnêtement, le travail à domicile n’est pas quelque chose que tout le monde est à l’aise de faire. Et c’est parfaitement normal.

Cependant, nous ici à / Film sommes des experts du travail à domicile. Nous le faisons tous les jours, toute la journée, et nous le faisons depuis des années. Nous sommes des professionnels pour faire avancer les choses dans le salon, des maîtres de la réalisation de nos tâches à partir des bureaux à domicile et des sorciers pour utiliser les comptoirs de cuisine comme bureaux debout pendant que nous micro-ondes Hot Pockets. Si vous éprouvez des difficultés à régler, ne vous inquiétez pas: nous avons ce qu’il vous faut. Voici nos meilleurs conseils pour faire du travail à domicile un jeu d’enfant.

Hoai-Tran Bui: Établissez une routine matinale

Le travail à domicile semble toujours un jeu d’enfant: réveillez-vous et allumez immédiatement votre ordinateur portable! Restez en pyjama toute la journée! Pas besoin de quitter votre lit du tout! Permettez-moi de vous dire que je l’ai déjà fait auparavant et je me sentais très mal. Soudain, toute la journée a passé, il fait nuit dehors, vous avez faim et vous réalisez avec horreur que vous n’avez vraiment pas quitté votre lit. Donc, la chose la plus importante à faire lorsque vous commencez à travailler à domicile est d’établir une routine.

Lorsque vous vous réveillez, sautez du lit et sautez sous la douche (si vous êtes une douche matinale – personnellement, j’aime mes douches de nuit torrides), brossez-vous les dents, enfilez un pantalon confortable. Vous n’avez pas besoin de vous habiller dans la tenue de travail complète, juste quelque chose dans lequel vous n’avez pas dormi toute la nuit. Faites votre lit, car sinon il vous fixera toute la journée, vous invitant simplement à vous y replonger et à dormir. Et sortez de votre chambre dans votre espace de travail désigné, que ce soit un bureau, ou votre table de cuisine, ou même votre canapé. Même une courte promenade d’une minute dans votre salon passera votre cerveau en “mode de travail” et fera cette séparation très importante entre votre espace de travail et l’espace de repos. J’ai également entendu dire que faire une promenade à l’extérieur de votre appartement est un bon moyen de faire cette séparation et de «tromper» votre esprit en lui faisant croire qu’il entre dans le bureau, mais je ne l’ai jamais essayé et je ne peux pas le recommander pendant la quarantaine. Mais à tout le moins, préparez-vous du thé ou du café avant de vous asseoir, et vous constaterez que vous êtes réellement sous tension et prêt à commencer à travailler.

Chris Evangelista: Restez à l’aise (mais pas trop à l’aise) et sachez quand vous éteindre

Lorsque j’ai commencé à travailler à domicile, j’ai entendu les conseils de nombreuses personnes suggérant que vous devriez traiter la situation exactement comme si vous travailliez dans un bureau. “Habillez-vous tous les jours!” ils ont dit. “Toujours assis à un bureau!” ils ont dit. Le truc du bureau avec lequel je suis d’accord – j’ai essayé de travailler depuis le canapé, et je ne peux pas le faire. Quant à s’habiller complètement – oubliez-le. J’ai essayé ça pendant une journée et je me suis senti idiot. Je ne dis pas que vous devriez devenir une salope à part entière, mais si vous voulez porter vos vêtements confortables pendant votre travail, il n’y a rien de mal à cela. Au-delà de cela, je vous conseille d’essayer de ne pas trop vous laisser distraire par le confort des créatures. Je sais que certaines personnes peuvent travailler avec le téléviseur, mais je ne peux pas – je suis trop distrait et je veux juste regarder ce fichu téléviseur. Parfois, je peux écouter de la musique, mais le plus souvent, je préfère simplement «entrer dans la zone» et travailler.

Aussi: je dirais que j’essaye d’appeler ça pour le jour où tu auras fini. Je dis “essayez” car honnêtement, je ne fais pas ça. Je travaille le matin, je fais une pause le soir pour dîner et regarder la télévision avec ma femme, puis je travaille habituellement de 23 heures à environ 1 heure du matin. Cela peut ne pas vous sembler idéal, mais cela a fonctionné pour moi (bien que je sois très fatigué tout le temps, donc il y a ça). Une dernière chose: entourez-vous de chiens et / ou de chats. Ce sont vos collègues maintenant. Et surtout, contrairement aux vrais collègues, ils ne vous ennuient pas avec de petites conversations.

Jacob Hall: une petite activité physique va loin

Il est très facile de vous enfoncer dans votre chaise de bureau (ou dans votre canapé) avec votre ordinateur portable et de travailler comme une salope confortable toute la journée. Vous êtes à la maison. Vous êtes dans votre grotte sûre. Personne ne vous regarde! Cependant, le confort des créatures de votre domicile peut faire des ravages sur votre corps, ce qui peut rapidement s’étendre à votre bien-être mental. Si vous êtes une limace toute la journée, coincé au même endroit, vous continuerez à vous sentir comme une limace une fois que vous vous déconnectez, d’autant plus que vous ne pouvez pas quitter la maison pour sortir et socialiser et vous sentir à nouveau humain.

Voici donc ce que je recommande: de temps en temps, au lieu de vérifier Twitter ou Reddit, levez-vous. Étendue. Courez sur place. Faites du cardio léger. Enfer, investissez dans des bandes de résistance, installez-les près de votre lieu de travail et faites des séries d’exercices légers toutes les heures environ. J’ai commencé à faire cela il y a plus d’un an et c’est rapidement devenu une habitude, une habitude qui m’a amené à investir dans une salle de gym à domicile et à travailler souvent à partir de mon garage, à décoller de mon ordinateur pour soulever des poids et me livrer à d’autres activités de fitness.

Je ne dis pas que vous devez devenir un fou du fitness. Mais ce que je dis, c’est que le travail à domicile peut faire de vous un salaud ou vous ouvrir des opportunités pour vous améliorer et garder votre esprit concentré en vous levant de temps en temps et en étant actif. Profitez du fait que personne ne regarde et créez de nouvelles bonnes habitudes. Vous vous sentirez mieux et vous ferez mieux dans votre travail. Je promets.

Ben Pearson: laissez le silence être votre ami

Ce conseil peut ne pas s’appliquer à tout le monde, car ces circonstances sans précédent ont forcé les familles à passer chaque instant éveillé sous le même toit et les jeunes enfants (ou d’autres personnes importantes / d’autres membres de la famille) ne sont pas toujours calmes aux moments opportuns. Mais une chose que j’ai trouvée utile est d’essayer de me donner quelques minutes de silence plusieurs fois par jour – de petites micro-pauses qui ne totalisent pas beaucoup de temps dans l’ensemble, mais me permettent souvent de me recentrer de manière positive.

Personnellement, je ne travaille pas très bien avec beaucoup de bruit de fond, donc la majeure partie de ma journée consiste à travailler en silence ou avec un casque pour essayer de bloquer les sons provenant de l’extérieur de mon appartement. Et pendant ma pause déjeuner, si je ne regarde pas Twitter ou Instagram, il y a de fortes chances que j’écoute un podcast. Ma recommandation: essayez d’embrasser le silence pendant les temps d’arrêt comme ça. Pas de téléphones. Pas de podcasts. Rien. Peut-être même fermez les yeux. Je trouve que ces petits éclats de calme peuvent A) vous aider à regarder les écrans jour et nuit, et B) aider à clarifier les solutions liées au travail que je n’aurais peut-être pas pu trouver autrement. Donc, si c’est possible dans vos conditions actuelles, essayez de faire taire. Vous pourrez me remercier plus tard.

Ethan Anderton: Gardez les limites avec vos amis et votre famille

Si vous travaillez à domicile, vous devez traiter votre espace de travail désigné comme vous le feriez pour votre bureau. Cela signifie que vous devez garder des limites en matière de communication et d’interaction avec vos amis et votre famille.

À moins que vous n’ayez l’habitude de travailler dans une atmosphère de travail plutôt détendue, vous ne laisseriez probablement pas vos amis ou votre famille interrompre votre flux de travail si vous travailliez dur dans un véritable bureau. Assurez-vous donc d’éviter les appels téléphoniques personnels, les SMS occasionnels et les sorties générales pendant le temps où vous êtes censé travailler. Cela ne vous aidera pas à être productif si vous êtes toujours disponible pour des tâches rapides ou de petites conversations. Cependant, si vous avez prévu des pauses, ce que vous devriez faire lorsque vous travaillez à domicile, vous pouvez les utiliser pour passer du temps avec votre famille, FaceTime avec un ami, jouer à des jeux sur votre téléphone, etc.

De toute évidence, comme beaucoup plus de personnes travaillent à domicile que d’habitude, certains couples peuvent se retrouver dans la situation unique de traiter avec des enfants qui rentrent de l’école et de déterminer où et quand chacun de vous peut travailler sans interruption constante. Mais c’est pourquoi il est important d’essayer au moins d’établir des limites et de déterminer quand vous pouvez vous rendre disponible. Votre famille l’appréciera afin que vous ne soyez pas grincheux d’être interrompu, et votre employeur l’appréciera parce que vous serez productif.

