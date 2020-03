Travail sédentaire? Suivez ces directives et minimisez vos risques pour la santé!

Généralement, les gens passent la plupart de leurs heures de travail assis, causant de graves problèmes de santé, certains attendus et d’autres à long terme.

6 mars 2020

Heureusement, il existe des routines qui peuvent aider à améliorer cette situation. Si tel est votre cas, nous vous suggérons de prendre en compte les directives suivantes.

Essayez de vous lever de temps en temps et faites une petite promenade.

Utilisez des bureaux avec lesquels vous pouvez travailler debout et assis, de sorte que vous puissiez alterner la position et atteindre un total de 2 heures par jour ou plus debout.

Si le bureau où vous travaillez est situé au deuxième étage, essayez de descendre les escaliers et d’utiliser moins l’ascenseur.

Effectue des étirements et des rotations pour engourdir les articulations et prévenir de futures blessures.

Pour jouir d’une bonne santé, il est important de maintenir l’activité physique, ainsi qu’une alimentation saine, de se reposer si nécessaire et de préserver le bien-être émotionnel.