Travis Scott annonce la sortie du pack "Jack Boys" cette semaine

La nouvelle musique de Travis Scott arrive TRÈS bientôt.



On dirait que la nouvelle musique de Travis Scott et ses Jack Boys est en route. En cadeau de vacances à ses fans, Travis est allé sur Twitter la veille de Noël et a annoncé qu'un nouveau "pack" de musique de son label Cactus Jack sort cette semaine.

"ENTIER GANG EST LE PACK JACKBOYS DELIRIOUS CETTE SEMAINE? LES FANS DOIVENT-ILS MANGER !!!!!! DÉBROCHER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ 🌵 », il a sous-titré la publication tout en partageant un clip promotionnel. Malheureusement, il n'y a pas encore d'informations sur le projet, mais nous supposons qu'il contiendra des contributions de ceux de son label Cactus Jack Records, notamment Don Toliver, Sheck Wes, Luxury Tax et le rappeur franco-britannique Octavian.

La Flame a d'abord fait allusion au projet en octobre avant de lancer son dernier single à succès "Le plus haut dans la salle". Travis a déclaré à Lane Zowe: "J'en suis au point où j'essaie juste de faire cuire de la merde et de laisser tomber" Plus haut dans la pièce ", et peut-être de mettre quelque chose autour", a-t-il déclaré. "Mais je suis toujours prêt à laisser tomber la musique et à servir des packs aux fans. Il est temps pour les fans de manger. Je me prépare pour quelque chose de spécial. Tout ce que je peux dire, c'est Jack Boys en route." Heureusement, Travis reste fidèle à sa parole et s'apprête à nous offrir de nouveaux morceaux pour notre casque.

Aucun mot quand le "pack" sera en baisse, mais une estimation sûre serait vendredi. Nous continuerons de vous tenir au courant.

