Travis Scott & Cactus Jack Records livrent la compilation "JACKBOYS" Ft. Jeune voyou, Don Toliver, Quavo, Sheck Wes, Offset & More

Travis Scott a précédemment déclaré qu'il était temps que les fans reçoivent quelque chose de nouveau, alors choisissez votre siège et asseyez-vous à la table. En octobre, Travis a fait allusion à un nouveau projet. "Il est temps pour les fans de manger", a-t-il déclaré à Zane Lowe. "Je me prépare pour quelque chose de spécial. Tout ce que je peux dire, c'est Jack Boys en chemin." Juste à temps, la compilation est sortie dans les petites heures du vendredi matin et se compose d'une collection de titres d'artistes sur le label de Travis, Cactus Jack Records, ainsi que quelques amis.

Pour clore l'année en beauté, le pack de sept titres comprend un remix du single à succès de Travis, «Higher in the Room», avec ROSALÍA et Lil Baby. Don Toliver, Sheck Wes, Pop Smoke, Young Thug, Offset et Quavo s'associent pour créer un projet solide qui a des vibrations oldies froides (consultez "Had Enough") jusqu'à ces pistes de piège que les fans adorent tant (kickback à "OUT WEST"). Écoutez-le et dites-nous ce que vous en pensez.

Liste des pistes

1. Plus haut dans la chambre (Remix) ft. Lil Baby & ROSALÍA

2. Intro par Cactus Jack Records

3. Gang Gang de Cactus Jack Records avec Don Toliver, Sheck Wes et Travis Scott

4. Had Asough par Don Toliver ft. Offset & Quavo

5. OUT WEST par JACKBOYS avec Travis Scott & Young Thug

6. QUE FAIRE? par JACKBOYS ft. Don Toliver

7. Gatti par JACKBOYS avec Pop Smoke & Travis Scott

