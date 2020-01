Travis Scott est-il un terrible père? Pourquoi les fans sont en conflit avec sa parentalité

Cela fait plus de trois mois que le monde a appris que Kylie Jenner et son beau-fils de longue date, Travis Scott, étaient finis. Le couple partage une adorable fille, Stormi, qui aura deux ans en février.

Alors, maintenant que la poussière est retombée, comment le couple gère-t-il la parentalité en tant qu’individus? Nous savons beaucoup de choses sur Jenner en tant que maman à cause de son émission de téléréalité, mais que savons-nous vraiment de Scott en tant que papa? Examinons les preuves.

Travis Scott a passé Noël avec Kylie Jenner et sa famille

La fête de Noël annuelle de Kardashian-Jenner est célèbre. Personne ne voudrait le manquer, et cela inclut Scott. Bien qu’il ait pu y assister juste pour le bien de sa fille. Ne présumez donc pas que cela signifie que lui et Jenner corrigent leurs problèmes.

Une source pour Hollywood Life a partagé quelques idées sur les motivations du couple. Ils ont déclaré: «La principale raison pour laquelle Travis était à la fête de la famille était d’être un front parental uni pour leur fille. Elle sait que Travis est un père incroyable et elle veut toujours l’inclure. »

Quelques jours auparavant, les parents de Stormi ont également travaillé ensemble pour organiser son cadeau de Noël. L’adorable bambin a reçu la visite de son personnage de film préféré, Poppy du film Trolls.

Comme le montre Instagram de Jenner, Stormi danse devant la télévision sur un numéro de musique des Trolls. Ensuite, la fille est complètement surprise lorsqu’un acteur portant un costume de coquelicot entre dans la pièce pour la saluer.

À la fin d’une histoire Instagram qui détaille toute la surprise, Jenner a même remercié Scott de l’avoir aidée à organiser le cadeau. L’ensemble de l’événement est un doux rappel que Jenner et Scott ont toujours le meilleur intérêt de Stormi à cœur et sont prêts à se réunir pour son bien.

Travis Scott est-il un bon père?

Certains fans ont évoqué le fait que Scott ne semblait assister à la fête de Noël que pour Stormi, et il ne voulait pas vraiment passer du temps avec Jenner. Comment Scott peut-il être un bon père quand il ne veut pas être proche de Jenner? Stormi sera-t-elle affectée si ses parents ne peuvent pas s’entendre?

Bien que les préoccupations soient valables, tout ce que nous avons vu de Scott semble indiquer qu’il essaie de faire de son mieux pour Stormi. Cela fait seulement quelques mois depuis sa rupture avec Jenner, il y a donc encore beaucoup d’émotions brutes en jeu.

Il est normal de vouloir de l’espace d’une personne qui vient de vous briser le cœur. Cependant, il semble qu’il soit prêt à se mettre un peu mal à l’aise pour le bien de sa fille. Après tout, ça n’aurait pas pu être facile d’assister à la fête de Noël avec Jenner et toute sa famille si peu de temps après leur séparation.

Travis Scott a dit qu’il “aimerait toujours” Kylie Jenner

Travis Scott et Kylie Jenner | Jon Kopaloff / FilmMagic

Lors d’une récente interview avec XXL Magazine, Scott nous a donné encore plus de preuves que Stormi est au sommet de ses priorités. Il a expliqué que sa fille est son monde entier et a même admis ses sentiments pour Jenner.

«Être papa, c’est mieux que ce que je pensais», a déclaré Scott. «Stormi est l’un des meilleurs êtres humains que je connaisse. Elle est comme ma meilleure amie. Elle rend la vie un peu plus facile. Elle m’inspire juste et elle me surprend chaque jour avec sa façon de penser. “

Et pour ceux qui pensent que Scott a de la rancune contre Jenner, il a même expliqué la situation avec leur relation. «J’adore sa maman et je l’aimerai toujours», a-t-il déclaré. «La partie difficile des relations est simplement d’essayer de ne faire qu’un sans qu’un million de voix extérieures interfèrent.»

On dirait que Scott essaie de dire qu’il a essayé de faire fonctionner les choses avec Jenner. Mais malheureusement, ce n’est pas toujours possible.

Des millions de parents dans le monde élèvent des enfants sans rester ensemble. L’important est que les parents fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour faire ce qui est le mieux pour leurs enfants et montrent un front uni lorsque cela est possible. On dirait vraiment que Scott essaie d’élever Stormi dans un environnement favorable, même si Jenner n’est pas toujours à ses côtés.