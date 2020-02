Travis Scott et Kylie Jenner pourraient être sur la voie de la réconciliation: rapport

Les potins continuent.



Fraîchement sorti de la rumeur de la deuxième rumeur de 500 000 $ de Stormi Webster, les potins ont déjà commencé sur le statut relationnel de Travis Scott et Kylie Jenner. Au début du mois d’octobre 2019, les deux parents très connus ont révélé qu’ils l’appelaient à cesser leur relation. Malgré les rumeurs sur Internet selon lesquelles Drake et Tyga seraient les prétendus rebonds de Kylie, les parents de Stormi se sont respectés les uns les autres dans la presse, contrairement à de nombreux autres ex-célébrités.

Rich Fury / Personnel / .

Au cours du week-end, alors que des célébrités se rendaient à Miami pour le Super Bowl LIV, Travis et Kylie se préparaient pour la soirée Stormiworld qui semblait avoir été créée dans le rêve d’un enfant. Tout cela, bien sûr, reflétait Astroworld de Travis et était un événement étoilé qui comprenait Cardi B et Little Kulture, ainsi que John Legend, sa femme Chrissy Teigen et leurs enfants Luna et Miles. Les Kardashian-Jenners étaient également sur la scène avec leurs meilleurs amis.

Alors que tout le monde était apparemment submergé par l’extravagance pour l’anniversaire d’un tout-petit, TMZ rapporte que des amis proches de Travis et Kylie pensent que les deux ex sont sur la voie de la réconciliation. Pourquoi ils pensent que c’est un peu flou parce que ces “sources” ont admis qu’il n’y avait aucune affection physique entre les deux, cependant, ils ont été décrits comme étant “inséparables” et “ressemblaient plus au couple romantique qu’ils étaient.” Bien pour eux.

Pendant ce temps, nous attendons toujours le prochain projet solo de Travis. Découvrez le récapitulatif de la soirée de Stormi ci-dessous.

