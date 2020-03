Briser pour compenser.

Travis Scott et Kylie Jenner sont de retour ensemble. Selon TMZ, le couple est «officiellement une chose de nouveau» et est ensemble depuis plusieurs semaines.

Alors qu’ils sont romantiquement ensemble, ils ne sont pas tout à fait prêts à attribuer un titre à leur relation. Mais les parents de Stormi vivent régulièrement dans la même maison et ne voient pas d’autres personnes.

Les retrouvailles interviennent après que le couple a décidé de prendre une pause dans leur relation l’automne dernier. Le temps séparé était apparemment bon pour les deux parties et leur laissait de l’espace.

“Travis et moi sommes en bons termes et notre objectif principal en ce moment est Stormi ️ ️ notre amitié et notre fille sont prioritaires”, a tweeté Kylie après avoir appris leur séparation en octobre.

Ils ont continué à être co-parents de leur fille de 2 ans et ont même célébré les vacances ensemble, y compris Thanksgiving et Noël. Plus tôt cette année, ils se sont réunis pour le deuxième anniversaire de Stormi et ont fait un voyage en famille à Disney World. Travis a même envoyé des fleurs à Kylie pour la Saint-Valentin, signe que leur relation était en voie de guérison.

Le rappeur, 27 ans, et le magnat de la beauté, 22 ans, ont commencé à se fréquenter après s’être rencontrés à Coachella en avril 2017. Kylie a donné naissance à Stormi en février 2018. Le couple a connu une mauvaise passe l’année dernière lorsque Kylie a pensé que Travis la trompait, ce qu’il a nié. .

“Nous pensons la même chose et nous avons les mêmes objectifs et passions dans la vie”, a déclaré Jenner à Playboy l’année dernière. «Outre le fait que nous avons une bonne chimie, nous nous amusons beaucoup ensemble. Tu es mon meilleur ami. À travers tous les hauts et les bas de chaque relation, nous évoluons ensemble à travers eux et nous continuons à nous renforcer. »