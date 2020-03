Travis Scott et Kylie Jenner sont de retour ensemble

Ils ne pouvaient pas rester séparés.



Après plus de trois mois de spéculation, TMZ rapporte que Travis Scott et Kylie Jenner sont officiellement de retour ensemble. Les signes que le couple allait bientôt se réconcilier étaient dans l’air depuis Thanksgiving. Travis et Kylie ont passé la journée de la Turquie ensemble, puis un mois plus tard, ils ont également été aperçus célébrer Noël ensemble. Les rumeurs en ligne se sont encore intensifiées après que le couple soit allé à Disney ensemble et se soit réuni pour le deuxième anniversaire de leur enfant Stormi. Lorsque Trav a envoyé des fleurs à Kylie le jour de la Saint-Valentin, et que ce dernier a sauté sur Instagram pour partager un post “d’humeur”, les fans savaient que les deux seraient de retour ensemble en un rien de temps.

Des sources disent à TMZ que Travis et Kylie sont de retour depuis des semaines, bien qu’ils n’aient pas encore attribué de titre officiel aux choses. Pourtant, ils sont prétendument exclusifs, dorment sous le même toit et élèvent leur enfant ensemble. La source a déclaré au site médiatique que la rupture a profité aux deux partenaires, car leur relation est devenue très sérieuse très rapidement. Kylie est tombée enceinte de Stormi peu de temps après qu’elle et Trav ont commencé à sortir ensemble. Ils avaient tous les deux besoin d’espace, et le déménagement semble avoir réuni le couple plus fort qu’auparavant.

