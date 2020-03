Travis Scott et Young Thug prennent “OUT WEST” pour la vidéo officielle

Travis Scott & Young Thug party dans le nouveau visuel de “OUT WEST”.



Travis Scott et Young Thug sont de retour avec les visuels officiels de leur compilation JACKBOYS, “OUT WEST”. Le dernier visuel des deux rappeurs conserve la même qualité visuelle granuleuse avec les précédents visuels hors du projet alors que les deux rappeurs organisent la cool kids party. En organisant une fête à la maison avec des strip-teaseuses, des groupes et un bol de skate, Young Thug, Travis Scott et la liste Cactus Jack lancent des groupes et gardent les choses nerveuses tout en rappelant aux gens un moment avant la distanciation sociale.

Le nouveau visuel du single suit la viralité croissante du single. Grâce à TikTok, c’est devenu une sensation virale sur la plate-forme avec une danse d’accompagnement à laquelle plusieurs célébrités ont participé. Peut-être que ce n’était pas la projection initiale lorsque la chanson est sortie, mais c’est toujours un réchauffeur.

Dans d’autres nouvelles liées à Cactus Jack, Don Toliver a récemment abandonné ses débuts sur le label Heaven Or Hell la semaine dernière. Travis Scott met l’accent sur ses artistes cette année. Regardez la vidéo de “OUT WEST” ci-dessus.

