Treize mène avec le western “The proud rebel” (4,6%) et ‘The Simpsons’ excelle dans Neox (3,7%)

“Le fier rebelle”

L’engagement de Thirteen envers le cinéma occidental continue d’être un succès, et le film “Le fier rebelle” que la chaîne thématique émise ce jeudi 19 mars dans sa tranche horaire a réussi à rassembler 740 000 téléspectateurs (4,6%), devenant ainsi l’émission la plus regardée de la journée. De son côté, les thèmes d’Atresmedia ont également connu une journée de très bonnes données d’audience et c’est que d’une part ‘Les Simpsons’ à Neox ont réussi à rassembler 588000 téléspectateurs et une part de 3,7% tandis qu’à Nova, fiction turc «Fugitive» atteint 2,9% partage d’écran (588 000 téléspectateurs).

Les deux émissions sont également devenues les plus vues de la journée dans les thèmes de la TNT avec ‘Les milles et une nuit’. Le feuilleton que Nova diffuse quotidiennement a réuni 527 000 personnes et 2,6% part moyenne. Mais il y avait plus d’espaces qui fonctionnaient bien pendant la journée et c’est, par exemple, dans FDF la série ‘La que se avecina’ est toujours en très bonne forme. La fiction créée par les frères Caballero a placé l’un de leurs épisodes parmi les plus regardés de la journée, réunissant 534 000 téléspectateurs (3,1% de part) sur la machine à sous de table. Enfin, passez en revue le bon 2,7% qui, dans le créneau horaire de grande écoute, a réussi à obtenir «des nouvelles de Treize par jour».

