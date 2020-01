Treize pistes et balayages avec le cinéma occidental (5%) et “Substitute 2” se démarque dans le Paramount Network (3,2%)

«C’était le commandant callicut», par Treize

Le cinéma occidental reste l’un des produits les plus suivis sur les télévisions thématiques. La preuve en est la direction du film “Il commandait Callicut”, qui a balayé Treize avec une grande part de 5% et 582 000 spectateurs. Le film a été le plus regardé de sa bande et est devenu l’émission la plus suivie de la journée dans toutes les chaînes thématiques de la TNT. D’autre part, le film “Tarzan et le safari perdu” a également excellé dans la même chaîne et est qu’il a réalisé une très bonne part moyenne de 4,3% et 471 000 téléspectateurs. Il a mis en évidence à côté du film “Substitute 2: Les cours sont terminés” dans Paramount Network, qui a obtenu une très bonne part d’écran de 3,2%.

D’un autre côté, Les thèmes d’Atresmedia se sont également démarqués de façon remarquable et c’est que «Les mille et une nuits» aux heures de grande écoute de Nova ont réussi à rassembler 464 000 spectateurs et 2,6% de part moyenne tandis qu’après, ‘Elif’ a atteint 3,3% et 430 000 et ‘Pasión de Gavilanes’ est resté à un très bon 3,4% et 337 000 spectateurs dans l’après-midi de Nova. Pour sa part, ‘The Simpsons’ mis en évidence sur le bureau Neox en réunissant 446 000 personnes et 3,6%. Enfin, pour passer en revue les très bons 2,6% que ‘La que se avecina’ a réalisés dans l’après-midi bande de FDF, à Mediaset.

