Treize ravages du cinéma occidental (5%) et ‘Fugitiva’ confirme son succès à Nova (2,9%)

Le confinement à domicile a amené de nombreux nouveaux téléspectateurs à rejoindre la télévision. Ceux-ci semblent opter pour la majorité du cinéma occidental et c’est que ces types de films balayent la chaîne thématique de la TNT treize. Ainsi, “Horizontes del Oeste” a marqué ce vendredi 20 mars dans sa diffusion en milieu d’après-midi une spectaculaire 5% de part et 790 000 téléspectateurs, devenant ainsi la plus vue de toutes les chaînes TNT. Il a été suivi de la “présentation” spéciale diffusée quelques minutes plus tôt (5% et 788 000) et du film “Face à face avec la mort”, également diffusé par Trece sur le bureau et qui a atteint 4,3% de Part moyenne et 667 000 téléspectateurs.

Parallèlement à cet engagement cinématographique, «Thirteen a day news» est devenu un jour de plus l’un des espaces les plus suivis de la journée, réunissant 600 000 téléspectateurs et une part d’écran moyenne de 3,3%. Pour sa part, Nova a de nouveau triomphé avec l’émission de fiction turque et est que «Fugitiva» a confirmé son succès en atteignant une bonne part de 2,9% et 588 000 téléspectateurs tandis que «The Thousand and One Nights» a été consacrée avec 2,7% et 557 000 téléspectateurs. Dans le même temps, ‘La que se avecina’ a enregistré une part moyenne de 3,3% et 575 000 téléspectateurs sur FDF, tandis que sur Neox, ‘Les Simpsons’ ont réussi à rassembler 538 000 téléspectateurs et une part de 2,6%.

