Treize Western impose à nouveau sa loi à plus d’un demi-million de spectateurs

“Les escortes”

Treize ont de nouveau endossé l’après-midi d’une journée où elle parvient à être la quatrième chaîne thématique la plus suivie, en plus de pétrir la meilleure émission de la journée avec sa soirée western. Le titre gagnant du jour est “Les escortes”, qui atteint 4,5% de part après avoir attiré 515 000 spectateurs, s’imposant un jour de plus dans une bande où elle n’a pas de rival.

Dans le calendrier suivant, en prime time, «Les mille et une nuits» (2,7%) regagne son trône en rassemblant 463 000 téléspectateurs pour suivre les mésaventures de Sherezade. Entre les deux émissions, ‘La que se avecina’ accumule une part de 3%, bien que ses meilleures données soient signées par le bureau en ajoutant 3,8% en moyenne. L’accès met en évidence «Mme Fazilet et ses filles» (2,7%) dans Nova et «Les Simpsons» (3,3%) dans le bureau Neox.

