Tremblements de terre à Porto Rico, la prédiction de Mhoni Seer réalisée

Mhoni Seer l’a fait à nouveau, le célèbre voyant a vu des tremblements de terre venir Porto Rico et actuellement l’île a été déclarée en état d’urgence par les fléaux des mouvements telluriques, même des pertes humaines ont été enregistrées.

Le Cubain savait que le temps allait être un facteur clé tout au long de cette 2020 et il commence déjà à attaquer fortement l’être humain dès le premier mois, d’abord avec la malheureuse nouvelle des incendies intenses en Australie et maintenant avec le fléau des tremblements de terre en L’île de Porto Rico.

Vient ce qui n’avait jamais été vu dans le monde, à partir du 27 novembre (2019) pendant treize mois le climat régnera complètement dans le monde, les changements que vous ne pouvez pas imaginer se produiront, de très forts tremblements de terre dans toutes les parties du monde Mhoni a déclaré l’année dernière.

En dépit des dommages et de tout penser à quelque chose de négatif, le célèbre voyant s’assure que ces changements sont pour le bien de l’être humain et seront plus forts et plus intelligents.

Nous devons nous préparer à tous ces changements et que l’être humain le rendra encore plus fort, plus intelligent et plus capable d’exceller et de survivre surtout à ce changement climatique, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de Porto Rico, Wanda Vázquez, a déclaré aujourd’hui l’état d’urgence en raison du tremblement de terre de magnitude 6,4 qui ont frappé l’île et la situation créée par l’activité sismique enregistrée depuis décembre dernier.

DERNIÈRE MINUTE: Un autre grand tremblement de terre a secoué la côte de Porto Rico. C’était de magnitude 6,0, selon un rapport préliminaire de la United States Geological Survey

Il a été révélé que la Garde nationale a été activée pour répondre aux dommages causés par le tremblement de terre, de l’effondrement des structures, de l’effondrement de l’ensemble du système électrique et d’une perte humaine.

L’état d’urgence comprend tout le territoire de l’île et, comme l’indique le document, il tente de répondre aux dommages causés aux infrastructures et aux personnes.

Nous informons l’activation de la Garde nationale et la déclaration d’urgence qui permet aux processus gouvernementaux rapides d’assurer une exécution efficace. De même, 130 millions de dollars ont été mis à disposition pour participer à l’urgence, en collaboration avec le JSF. pic.twitter.com/rx5CrzA4CW

Le sud-ouest de l’île, le point le plus proche de l’épicentre, était la zone la plus endommagée, en particulier dans la municipalité de Guayanilla, où le Paroisse Immaculée Conception s’est effondré presque entièrement à cause de la force du tremblement de terre. Des glissements de terrain ont également été enregistrés sur la route PR-2, au sud de l’île, ce qui a provoqué des problèmes de circulation et à Ponce plusieurs bâtiments ont été endommagés.

Le tremblement de terre de magnitude 6,4 a secoué mardi, après qu’un autre mouvement tellurique de 5,8 a été enregistré lundi, comme l’a rapporté le Puerto Rico Seismic Network (RSPR).

L’île essaie de revenir à la normale; Cependant, bien que de nombreux magasins restent fermés et l’activité commerciale est limitée.

.