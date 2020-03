«Trentenaire»: Kendrick Sampson rejoint le casting de Sequel à ABC

HISTOIRES CONNEXES

La distribution en croissance rapide de la suite de trentenaire d’ABC a ajouté un autre nom: Comment s’en sortir avec l’ancien meurtrier Kendrick Sampson.

TVLine a appris que Sampson apparaîtra dans le pilote de suivi – intitulé trentenaire (autre) – comme Brad, le petit ami de Janey Steadman d’Odette Annable. Décrit comme «un homme aux idéaux élevés», le formidable et beau militant a, à lui seul, formé un groupe de défense des droits des locataires à Philadelphie qui est depuis devenu une grande organisation à but non lucratif qui promeut le logement abordable et aide les sans-abri.

“Brad est souvent obligé par ses responsabilités d’être plus un conciliateur qu’il ne le souhaiterait, et la volatilité de Janey est parfois un défi pour lui”, lit-on dans la description du personnage. “Mais ils sont très amoureux, et les deux sont confrontés à toutes les craintes d’engagement qu’ils nourrissent.”

Les trentenaires (sinon) débutants incluent également Chris Wood (Supergirl) comme Leo Steadman, Patrick Fugit (Outcast) comme Ethan Weston et Auden Thornton (This Is Us) comme Brittany Weston. Quant à la trentaine de casting original, le projet accueillera à nouveau Ken Olin (comme Michael Steadman), Mel Harris (Hope Steadman), Timothy Busfield (Elliot Weston), Patricia Wettig (Nancy Weston), Melanie Mayron (Melissa Steadman) et Polly Draper (Ellyn Warren).

Les créateurs de la série originale Marshall Herskovitz et Ed Zwick coécriront le pilote, avec Zwick prêt à diriger. (Consultez notre guide pilote pratique pour toutes les dernières informations sur les nouvelles séries potentielles des réseaux de diffusion.)