«Trentenaire»: Patrick Fugit rejoint le casting pilote de ABC Sequel

HISTOIRES CONNEXES

Bienvenue dans la famille des trentenaires, Patrick Fugit. L’alun Outcast est monté à bord du suivi de ABC de son drame familial de 1987, selon notre site sœur Deadline.

La suite potentielle, intitulée trentenaire (autre), sera centrée sur les enfants adultes des personnages originaux de la série. “Apparemment, élever des enfants (même des enfants adultes) ne finit jamais, mais qui aurait pu savoir à quel point il leur serait difficile d’élever leurs parents?” demande la ligne de connexion.

Fugit a été choisi comme Ethan Weston, le fils de Nancy de Patricia Wettig et Elliot de Timothy Busfield. Bien qu’Ethan soit un brillant musicien, il est également un toxicomane en convalescence avec des antécédents de dépression – mais après avoir accueilli un enfant avec sa petite amie Kat, Ethan est “férocement déterminé à rester sobre”, même lorsque sa mère soupçonne qu’il utilise toujours.

Le casting pilote comprend également les anciens de Supergirl Chris Wood et Odette Annable, qui joueront respectivement Leo et Janey Steadman, les enfants de Michael de Ken Olin et Hope de Mel Harris. En ce qui concerne le casting original de la trentaine, Olin, Harris, Wettig et Busfield devraient tous reprendre leurs rôles dans une capacité de soutien. Derrière la caméra, les créateurs de la série originale Marshall Herskovitz et Ed Zwick co-écrit la suite, avec Zwick prêt à diriger.

En plus de Cinémax Outcast, où il a joué le rôle de Kyle Barnes torturé pendant deux saisons, les crédits TV de Fugit incluent Treadstone et Full Circle.