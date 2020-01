“Très excité de profiter de la passerelle”

Après avoir ébloui la moitié de l’Europe avec sa puissance vocale et sa confiance en l’Eurovision Junior, Melani García continue de faire de petits pas dans une carrière d’artiste qui ne fait que commencer. Sa dernière expérience, curieusement, n’a rien à voir avec les tables d’une scène, mais avec celles d’une passerelle.

Melani García, à ses débuts en tant que mannequin

Le jeune chanteur faisait partie de la Défilé de la mode pour enfants Amaya, la signature de la créatrice d’Alicante Amaya Sánchez. “Très excité de profiter du défilé”, a expliqué Melani sur les réseaux sociaux. À en juger par le sourire qui apparaît dans les vidéos, la Valencienne a passé un bon moment sur le chemin de la Foire internationale de la mode pour enfants (FIMI).

Très heureux de faire ses débuts sur le podium @fimispain par mon designer @amaya_forkids qui m’a soutenu à tout moment @ EurovisionJr @eurovision_tve @UniversalSpain @PepsRecordsES #movimientofimi pic.twitter.com/wA2TDWGHCw

– Melani Garcia (@_melaniofficial) 26 janvier 2020

Très reconnaissant pour le soutien du designer, Melani est resté à la fin du défilé pour signer des autographes pour les fans, partageant de beaux moments avec ceux qui voulaient s’approcher pour le féliciter pour ces débuts passionnants en tant que mannequin. C’était le cap d’une journée riche en émotions qui, sûrement, mettra du temps à oublier.

Une étoile est née

Le 24 novembre, Melani a rasé son “Mars” au Junior Eurovision Festival qui s’est tenu à la Gliwice Arena en Pologne. Le Valencien est venu à la grande date comme l’un des grands favoris et n’a pas déçu. Il a donné à l’Europe une performance exceptionnelle et a apporté à l’Espagne une troisième place plus que méritoire. Maintenant, il rêve de continuer à grandir dans le monde de la musique et, pourquoi pas, un jour participer à la version adulte du festival: “Je suis ravi”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse après l’événement.

