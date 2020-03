Très important! Comment récupérer vos ongles des dommages de l’acrylique ou du gel

Nous savons tous qu’après avoir retiré un système d’ongles en acrylique ou en gel, notre ongle naturel ressemble littéralement à du papier de soie … Avec ce traitement simple, vous pouvez les récupérer et redonner à vos mains une apparence parfaite et naturelle.

19 mars 2020

Nous savons tous qu’après avoir retiré un système de clous acrylique ou gel, notre ongle naturel ressemble littéralement à du papier de soie … Avec ce traitement simple, vous pouvez les récupérer et redonner à vos mains un aspect parfait et naturel.

Ne paniquez pas lorsque vous voyez votre ongle pour la première fois après plusieurs mois d’utilisation du système acrylique agressif. Vous le remarquerez très faible et presque transparent … Il vous faudra un peu d’aide pour récupérer.

Vous avez juste besoin d’un peu de patience et de dévouement quotidien, et dans quelques semaines vos ongles commenceront à retrouver la santé.

La première chose que vous devez faire est de frotter vos cuticules trois fois par semaine avec de l’huile pour cuticules ou de l’huile d’olive. Lorsque vous l’appliquez, il est important que vous vous donniez un massage, car cela stimulera la croissance de l’ongle.

Vous pouvez également retirer la cuticule en la poussant puis en la coupant. Avec cette étape, vos ongles auront une apparence plus belle et plus saine.

L’étape suivante consiste à appliquer un peu de gelée de pétrole sur la plaque à ongles elle-même et, encore une fois, à masser doucement. Si vous suivez ces instructions à la lettre, en peu de temps, vous pouvez réutiliser vos ongles et les montrer comme avant.

Il est recommandé, surtout dans les premiers jours et les premières semaines, d’appliquer du vernis à ongles sur l’ongle. Cela les protégera de la rupture tout en reprenant leurs forces.

