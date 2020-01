Très serré! Rosalia lui a trahi la tenue qu’elle portait et ses fans deviennent fous!

Rosalía est considérée comme l’une des artistes les plus jeunes et les plus célèbres du moment et tout cela est dû à son talent phénoménal et à ses regards coquins.

30 janvier 2020 10 h 14

En outre, Rosalia Il est capable de transformer le plus calme en un feu féroce grâce au mélange du succès de ses thèmes musicaux et de ses danses audacieuses.

Rosalia posant d’une manière attrayante

On sait que, Rosalia Elle a eu beaucoup de mal à réussir en musique, mais ce que l’artiste ne s’attendait pas à devenir l’icône de la musique en peu de temps.

Des sujets comme “Badly” ont fait la musique de Rosalia, soyez entendu par tout le monde. Ainsi, l’artiste voulant faire plaisir à ses fans et toujours à la recherche de l’amour, a tendance à apparaître sur chaque scène le plus phénoménal possible.

Les fidèles adeptes de Rosalia, ils se révèlent en démontrant l’amour qu’ils ressentent pour elle, et ils l’expriment en donnant des milliers de «j’aime» à chacune des publications que la star partage sur son profil Instagram.

Rosalia dans l’un de ses concerts

En l’occurrence, sur une photo où l’on voit la chanteuse dans un de ses concerts montrer un ensemble audacieux et serré qui permet d’apprécier tous les charmes de Rosalia.

Certainement Rosalia Tu es une déesse!

.