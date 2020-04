Trey Songz donne un signe de tête à “Babymumma” Caro Colon dans son dernier post sur IG

Trey Songz a récemment partagé des photos de la mère de son fils, Caro Colon, et a insinué que des gens tentaient de la frapper depuis.



Avant de l’appeler une nuit, Trey Songz a un message pour ceux qui frappent la mère de son fils. Baby Noah, le fils de Trey Songz, a récemment célébré son premier anniversaire. “1 an s’est passé incroyablement vite, mais dans la première seconde de votre rencontre, je savais que vous seriez la lumière de ma vie jusqu’à ce que je prenne mon dernier souffle. Joyeux anniversaire fils. Son”, a écrit l’auteur-compositeur-interprète en légende d’une photo de son petit sur Instagram.

Dans un geste surprise, Trey est apparu plus tard sur ses réseaux sociaux et a révélé la mère de Noah au monde. Depuis qu’il avait partagé qu’il était devenu père, Trey avait gardé l’identité de la femme secrète, mais la semaine dernière, il avait partagé une série de photos de famille avec elle. Il n’a pas fallu longtemps aux détectives sur Internet pour savoir qui elle est et selon Hollywood Life, Caro est une danseuse de New York qui a travaillé chez Lust and Starenders.

“Je suis obsédé”, a écrit Trey Songz dans une légende de sa famille grandissante. “Nous l’avons fait, VOUS l’avez fait! Vous êtes une grande mère et vous traitez tous les extra avec beaucoup de grâce. Je vous serai toujours éternellement reconnaissant à Noah’s Mumma.”

Lundi 27 avril au soir, Trey a reconnu que depuis la révélation de Caro au public, les gens se sont déplacés en masse. Cependant, si vous la connaissiez et tentez d’entrer en contact, vous pourriez trouver quelqu’un d’autre à l’autre bout de la ligne. “Mon babymumma a dit son vieux numéro prob boomin. Dormez bien”, a écrit la chanteuse sur Instagram. On ne sait toujours pas si Trey Songz et Caro Colon sont dans une relation, mais même s’ils ne le sont pas, son respect pour elle est évident. Jetez un œil à quelques photos ci-dessous.

