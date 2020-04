Trey Songz révèle son bébé maman au monde

Trey Songz célèbre l’anniversaire de son fils et révèle enfin qui est la mère.



Trey Songz a surpris les fans quand il a révélé qu’il était un nouveau père l’année dernière, et bien sûr l’une des premières questions que les fans ont posées était qui est la mère? Dans le passé, lorsque les fans se sont renseignés, il a été assez protecteur, choisissant de ne pas révéler qui elle est. Cependant, maintenant il a finalement fait la grande révélation.

Songz a mis en ligne un barrage de photos et de vidéos adorables de Noah pour célébrer le premier anniversaire de son fils. Chacun est arrivé avec une légende douce et sincère décrivant l’importance de Noé dans la vie de Songz. Après avoir partagé une vidéo du couple père-fils faisant du beat-boxing, le chanteur est revenu aujourd’hui avec un dernier (peut-être) post célébrant la première année de vie de Noah, et c’est dans ce post qu’il a révélé la mère de son enfant. Les photos montrent Noah et ses deux parents en grand sourire alors qu’il célèbre son «sauvage».

“Je suis obsédé”, a écrit Trey Songz dans la légende Instagram, “nous l’avons fait, VOUS l’avez fait! Vous êtes une grande mère et vous traitez tous les extras avec beaucoup de grâce. Je serai toujours éternellement reconnaissant envers Noah Maman. “

Vous devrez glisser un peu pour avoir un aperçu de la beauté aux cheveux bouclés qui a donné naissance à Noah. Il ne révèle pas son nom et ne la marque pas, vous devrez donc faire des détections. Il a également désactivé les commentaires, alors n’y pensez même pas!

