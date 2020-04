Tribeca Festival aura une version en ligne

Ap

Journal La Jornada

Samedi 4 avril 2020, p. 5

New York. Le Tribeca Film Festival, reporté par la pandémie, transformera son édition annuelle à New York en un rendez-vous en ligne.

Les organisateurs de Tribeca ont déclaré hier qu’une grande partie de sa programmation serait accessible au public, ou à l’industrie cinématographique, presque aux mêmes dates qu’elle devait avoir lieu en avril.

Cela permettra aux cinéastes et artistes qui aspiraient à l’arrivée du festival de montrer leur travail d’avoir une fenêtre pour le faire.

Les festivals de films donnent souvent des films à une première stellaire, mais ils donnent également aux films moins commerciaux la possibilité de conclure des accords de distribution.

Cannes, SXSW et Tribeca sont quelques-uns des festivals les plus importants qui ont été annulés par la pandémie et chacun a pris la crise différemment.

Version modeste en automne

Le Festival de Cannes en France, prévu pour mai, a été reporté et espère avoir lieu en juin ou juillet. Austin, Texas, a décidé d’annuler South by Southwest une semaine avant son ouverture à la mi-mars. Jeudi, il a annoncé son intention de diffuser les films participants pendant 10 jours ce mois-ci sur Amazon Prime.

Tribeca espère présenter une version du festival à l’automne, mais Jane Rosenthal, co-fondatrice et PDG, a reconnu que ce serait à une plus petite échelle et pour moins de jours. La 19e édition était initialement prévue du 15 au 26 avril.

Ce que nous ferons plus tard sera clairement un festival avec un calendrier différent de celui que nous aurions fait en avril, a rapporté Rosenthal dans une interview téléphonique jeudi.

Les plans changent constamment, pour le moment Tribeca offrira ses films concurrents sur une seule page aux membres de l’industrie et de la presse. SXSW mettra ses films à la disposition du public et versera une redevance d’exposition aux cinéastes.

Mais cette approche risque également de libérer inconditionnellement, pendant une courte période, ce que la plupart des films veulent le plus: la distribution.

