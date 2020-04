Tribeca Film Festival débute une sélection de programmes en ligne

Quelques semaines après avoir annoncé que la 19e édition du Tribeca Film Festival, qui devait se dérouler du 15 au 26 avril, serait annulée en raison de la pandémie mondiale, il a été annoncé que la programmation sélectionnée de l’événement ferait ses débuts en ligne!

Bien que les dates du festival principal n’aient pas encore été annoncées, Tribeca continue de soutenir le cinéaste et les créateurs qui incarnent l’esprit innovant du Festival depuis sa création et avec un public à la recherche d’une variété d’histoires et de divertissements, ils cherchent à explorer différentes formes de la narration et les moyens de se connecter avec le public.

La liste complète de la programmation en ligne comprend:

Tribeca Immersive Cinema360 – accessible au public, axée sur le consommateur et accessible sur Oculus TV, Oculus Go et Oculus Quest à partir du 17 avril. Tribeca est l’un des premiers et seuls festivals à présenter cette expérience immersive organisée aux consommateurs. toutes les catégories, y compris Tribeca X, seront annoncées via tribecafilm.com dans la fenêtre des dates originales du festival. Parmi la communauté créative se joignant au jury cette année: Danny Boyle, Aparna Nancherla, Regina Hall, Yance Ford, Lucas Hedges, Pamela Adlon, Marti Noxon, Asie Kate Dillon et Sheila Nevins.MAINTENANT. Creators Market – marché en ligne privé réservé à l’industrie qui rassemble des conteurs pour présenter de nouveaux projets à un large éventail de dirigeants de l’industrie Hub de ressources extranet de l’industrie – accès à l’industrie pour certains films et programmesTribeca X Awards – les finalistes seront présentés publiquement sur www.tribecafilm .com au vendredi 3 avril

De plus, Tribeca a déjà lancé ces initiatives proactives:

Un court métrage par jour éloigne l’anxiété – une série de courts métrages en ligne organisée quotidiennement avec des courts métrages sélectionnés et des premières en ligne de plusieurs anciens de TribecaBande originale du dimanche – performances en direct et sélections de bandes originales de célébrités sur les réseaux sociaux Tribeca#TribecaTakeoutChallenge – une campagne d’appel à l’action sur Instagram pour inciter les gens à soutenir leurs restaurants locaux tout en regardant leur film préféré.

Tribeca est l’un des nombreux festivals qui ont été annulés en raison de problèmes de santé mondiaux, notamment Cannes, SXSW et plus encore.

