Tribeca lance le premier Kubrick de Kubrick Trailer

Tribeca lance la première bande-annonce de Kubrick by Kubrick

Après le report du festival du film emblématique le mois dernier, Tribeca Film Festival s’apprête à lancer un catalogue sélectif de sa programmation en ligne et a dévoilé la première bande-annonce du documentaire Stanley Kubrick. Kubrick par Kubrick. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

Réalisé par le cinéaste français Grégory Monro, le documentaire explorera la marque incommensurable de l’héritage du cinéma laissé par le lauréat d’un Oscar Stanley Kubrick (2001: Une odyssée de l’espace). Le défunt scénariste / réalisateur est considéré comme un géant dans son domaine, avec ses œuvres ressemblant à des œuvres d’art immaculées, étudiées par des étudiants et des maîtres, toutes à la recherche de réponses que leur créateur était notoirement réticent à donner. Bien qu’il soit parmi les cinéastes les plus scrutés de tous les temps, la chance d’entendre les propres mots de Kubrick était rare jusqu’à présent.

Kubrick par Kubrick proposera un nouvel enregistrement exclusif d’entrevues détaillées avec le réalisateur mythique de 30 ans qui ruminent ses philosophies, avec le documentariste Monro tissant une tapisserie de séquences d’archives au rythme et avec le soin d’un historien accompli savourant ses découvertes. Pas étranger aux enquêtes sur les légendes de l’écran, l’essai cinématographique lyrique de Monro est vital et emmènera les téléspectateurs au-delà de Jupiter, célébrant l’essence de ce que le film signifie pour ceux qui le réalisent et ceux qui le regardent.

Kubrick et Kubrick est produit par Jérémy Zelnik, Martin Laurent sans date de première actuellement fixée.