Trick Daddy repéré dans son restaurant de Miami moins de 24 heures après l’arrestation de DUI

Le premier arrêt de Trick fut son restaurant à Miami Gardens.



Il semble que le récent passage de Trick Daddy dans le slammer samedi ait été une brève affaire, car il a été repéré plus tard le même jour à Miami. Comme indiqué, Trick Daddy a été arrêté samedi matin après que la police a répondu à un rapport d’un chauffeur frappant des pancartes et exécutant des feux rouges dans un Range Rover à Miami. La police a noté qu’il “semblait être endormi derrière le volant”, et lorsqu’il a été réveillé par un coup à la fenêtre, il “avait un discours brouillé, injecté de sang, des yeux vitreux et larmoyants, et l’agent a senti de l’alcool dans son haleine”. Trick a admis avoir consommé environ cinq verres plus tôt dans la soirée et a accepté de passer un test de sobriété sur le terrain, mais a finalement échoué. Il a été emmené au poste de police local, où des flics ont affirmé avoir découvert des restes de cocaïne à l’intérieur d’un billet d’un dollar trouvé dans les possessions de Trick. Il a été inscrit au Turner Guilford Knight Correctional Centre samedi matin, avec une caution fixée à 5 000 $ pour possession de cocaïne et 1 000 $ pour conduite sous l’influence.

Il semble qu’il ait pu récupérer sa caution et retrouver sa liberté, car il a été vu en train de s’arrêter à son restaurant de cuisine soul, Sunday’s Eatery, plus tard le même jour. Il a pris le temps de prendre des photos avec des fans au joint de Miami Gardens, qu’il a inauguré le 14 septembre dernier. Trick joue actuellement dans la dernière saison de Love & Hip Hop: Miami.

.